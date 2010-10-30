انتقاد ایران و نم از"استارت جدید"/ کاهش سلاح هسته ای جایگزین امحا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود موافقتنامه امضا شده بین آمریکا و روسیه در مورد کاهش سلاحهای هسته ای خود (موسوم به استارت جدید) را مورد بررسی قرار داد.

با توجه به انتقادات مطرح نسبت به موافقتنامه مذکور از سوی کشورهای غیرهسته ای بویژه اعضای جنبش عدم تعهد، به پیشگامی و پیشنهاد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، کشورهای عضو عدم تعهد با تهیه بیانیه ای محکم نظرات انتقاداتی خود را نسبت به این موافقتنامه مطرح کردند.

در این بیانیه که اولین موضع گیری مشترک کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نسبت به موافقتنامه مذکور بشمار می رود، و متن آن به هنگام بررسی این موضوع توسط نماینده جنبش عدم تعهد قرائت شد، اقدامات مندرج در موافقتنامه استارت جدید ناکافی دانسته شده و بر ضرورت پای بندی آمریکا و روسیه بر تعهدات خویش تحت معاهده عدم اشاعه هسته ای مبنی بر انهدام کلیه سلاحهای هسته ای شان تأکید شده است.

جنبش عدم تعهد به پیشنهاد نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد همچنین در این بیانیه اعلام کرد: کاهش سلاحهای هسته ای نمی تواند جایگزین امحای آنها گردد؛ چراکه تنها راه حفظ بشریت در برابر خطر تهدید سلاح های هسته ای امحای کامل تمامی آنها است.

همچنین از روسیه و آمریکا خواسته شده است که اصل شفافیت را در اقدامات خود مدنظر قرار داده و با فراهم آوردن امکان راستی آزمائی بین المللی فعالیتهایشان در این زمینه، تضمین نمایند که سلاحهای هسته ای برچیده شده و وسایل پرتاب آنها منهدم گردیده و به هیچ وجه قابل استفاده نخواهند بود.

در این بیانیه کشورهای عضو جنبش همچنین نگرانی عمیق خود را از سیاستهای راهبردی دولتهای هسته ای، از جمله دکترین راهبردی ناتو که استفاده از سلاح هسته ای را توجیه می نماید، ابراز داشتند.

محمد خزاعی در این نشست ضمن یادآوری واقعه بمباران هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا، ابراز داشت که وجود هزاران کلاهک هسته ای در زرادخانه های کشورهای هسته ای همچنان سایه وحشت را بر سر بشریت نگاه داشته است.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: برنامه توسعه و مدرن سازی سلاح های هسته ای با هدف افزایش طول عمر کلاهک های هسته ای توسط یکی از طرفین این قرارداد یعنی آمریکا که بودجه ای بالغ بر یکصد میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده، با شعار اعلامی آن کشور مبنی بر جهان عاری از سلاح های هسته ای در تناقض است.