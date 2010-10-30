وزیر مسکن و شهرسازی برای بررسی روند مسکن مهر به سمنان سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی صبح شنبه در ابتدای بازدید و سفر یک روزه به استان سمنان وارد شهرستان گرمسار شد.

این سفر با استقبال عباس رهی استاندار سمنان و مسئولان استانی در شهرستان گرمسار آغاز شده است و قرار است وزیر مسکن از وضعیت مسکن مهر شهرستان‌ها بازدید کند.

در این بازدید اعضای شورای مسکن مهر استان سمنان نیز وزیر مسکن و شهرسازی را همراهی می کنند و بازدید از پروژه های مسکن مهر سمنان، بازدید از بیمارستان 220 تختخوابی سمنان و نشست شورای مسکن مهر استان با حضور وزیر از دیگر برنامه های وزیر مسکن در سمنان است.

این سفر با هدف بررسی ساخت و ساز واحدهای آماده برای بهره برداری با حضور معاون اول رئیس جمهوری است.