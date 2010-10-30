سرانه مطالعه در کشور 30 دقیقه است

منصور واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آماری که چندی پیش از سرانه مطالعه در ایران ارائه کرده بود، گفت: در اسفندماه 88 سنجشی صورت گرفت که نتایج آن تغییر اندکی در سرانه مطالعه ایجاد کرده است؛ این مسئله هم تفکیک مطالعه کتاب از مطالعه قرآن و ادعیه بود.
وی افزود: در سنجشهای قبلی که همواره در کشور انجام میشد، قرآن و ادعیه همواره جزو مطالعه کتاب به حساب میآمد. البته در تمام دنیا هم همینطور است؛ یعنی برای برآورد سرانه مطالعه کتاب در غرب، مطالعه مثلاً تورات را هم جزو آن به حساب میآورند.
واعظی اضافه کرد: با این حال ما به خاطر اینکه بتوانیم به صورت شفاف میزان مطالعه قرآن و ادعیه را حساب کنیم، در سنجش مذکور آن را از سرانه مطالعه تفکیک کردیم و به طور مجزا احصاء شد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به میزان سرانه مطالعه قرآن و ادعیه در ایران، گفت: این میزان 12 دقیقه است و به نظرم بسیار شوقانگیز است که مردم ما روزانه این میزان قرآن و ادعیه میخوانند.
وی در مورد سرانه مطالعه کتابهایی غیر از قرآن و ادعیه هم افزود: ما برای این کار مجموعه کتابهای غیردرسی و همچنین کتبی غیر از قرآن و ادعیه را محاسبه کردیم که نتایج نشان داده است سرانه مطالعه این کتابها هم 18 دقیقه است.
واعظی گفت: همچنین بر اساس این سنجش مردم 15.5 دقیقه خودِ کتاب را مطالعه میکنند و 2.5 دقیقه هم در فضای مجازی مطالعه میکنند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور ادامه داد: سرانه مطالعه ایرانیها با توجه به 12 دقیقه مطالعه قرآن و کتب ادعیه و 18 دقیقه مطالعه کتابهایی غیر از این، 30 دقیقه است.
وی همچنین اجرای طرح "کتاب من" و "کتاب برتر" را جزو مهمترین برنامههای نهاد کتابخانههای عمومی برای افزایش سرانه مطالعه در کشور در سالهای اخیر عنوان کرد.
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