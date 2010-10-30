اسرائیل در محاصره غزه شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص در گزارشی اعلام کرد که محاصره نوارغزه همچنان وجود دارد و این در حالی است که رژیم صهیونیستی به هیچکدام از اهداف خود دست نیافته است.

در این گزارش آمده است: اسناد و مدارک موجود بی فایده بودن محاصره نوارغزه را نشان می دهد چرا که اسرائیل نتوانسته است از این طریق به اهداف خود دست یابد و بنابراین محاصره نوارغزه نه تنها غیراخلاقی بلکه بی نتیجه نیز بوده است.

در ادامه گزارش تاکید شده است که هیچکدام از اهداف رژیم صهیونیستی در محاصره نوارغزه از جمله آزادی "گلعاد شالیت" محقق نشده است و جنبش حماس نیز تضعیف نشده است.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی از ژوئن 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره قرار داده است. این رژیم پس از کشتار سرنشینان کاروان آزادی برای رفع محاصره نوارغزه در ماه مه، بر اثر فشارهای بین المللی محاصره این منطقه را کاهش داد و اجازه واردات برخی اقلام و کالاها را به نوارغزه داده است.