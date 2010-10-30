آثار منوچهر نیازی در خانه هنر رونمایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه‌ شصتمین سال فعالیت هنری منوچهر نیازی سیصد و شصت و پنجمین نمایشگاه نقاشی این هنرمند پیشرو در هنرهای تجسمی ایران روز گذشته، هفتم آبان در نگارخانه خانه هنر به تماشا گذاشته شد.

عموم آثار ارایه شده در این نمایشگاه در اندازه‌های بزرگ هستند که از 500 هزار تومان تا 18 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در نخستین ساعات برپایی این نمایشگاه که با حضور اهالی فرهنگ و هنر همچون محسن وزیری‌مقدم، جمال بخش‌پور، علی گلستانه، آلبرت کچویی، نمایندگان فرهنگی از سفارتخانه‌های اروپایی از جمله سفیر استرالیا و نمایندگانی از سازمان ملل متحد همراه بود، 18 تابلوی وی فروخته شد که رقم مجموع آثار فروش رفته به 65 میلیون تومان می‌رسد.

به‌رسم همیشه‌ نمایشگاه‌هایی که در خانه هنر برگزار می‌شود، بخشی از عواید فروش آثار هنرمندان به برنامه‌ جهانی غذا اختصاص پیدا می‌کند و اینبار، از سوی برنامه‌ جهانی غذا سازمان ملل متحد WFP این عواید به سیل زدگان پاکستان تخصیص داده شده است.

نیازی 73 سال دارد و زاده‌ تبریز است. تحصیلات دانشگاهی وی در رشته موسیقی - اپرا - و نقاشی بوده و فارغ‌التحصیل کویین کالج نیویورک با درجه "مسترگرید" در رشته تاریخ هنر و هنرشناسى است.ثمین باغچه‌بان، محمود اولیا، مهدى ویشکایى، حسین شیخ، جعفر روح‌بخش، منوچهر شیبانى، محمود جوادی‌پور، جلیل ضیاپور و... از جمله کسانی‌ بوده‌اند که نیازی آنها را استاد خود می‌خواند.نیازی بر مردمی کردن هنر تاکید دارد و 33 سال پیش با همین نگرش نخستین اکسپوى هنرى ایران در فضاى باز - سال ۱۳۵۶ - در پارک لاله را راه‌اندازی کرد.وی تاکنون نمایشگاه‌هایی در پاریس، توکیو، سیدنی، شیکاگو، لس‌آنجلس، نیویورک، مونیخ، سنگاپور، آبادان، تهران، شیراز، اصفهان، و… برگزار و بیش از ۳۰ جایزه را نیز از کشورهای مختلف برای ارایه آثارش دریافت کرده است.

این نمایشگاه تا ۱۸ آبان‌ از ساعت ۱۱ تا ۲۱ در نگارخانه‌های ملک، الهیه و پاسارگاد خانه‌ هنر -آرت‌سنتر - واقع در خیابان شریعتی، ضلع شمال‌غربی پل صدر شماره‌ ۱۷۱۶ دایر است.