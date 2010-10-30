خلعتبری و اولادی به جریمه نقدی و محرومیت محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، محمدرضا خلعتبری بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان در دیدار هفته دوازدهم مقابل پرسپولیس به علت ارتکاب عمل غیر ورزشی و زننده نسبت به یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین مهرداد اولادی بازیکن ملوان بندرانزلی در دیدارمقابل شهرداری تبریز به علت اعتراض به نحوه قضاوت و فحاشی به داور به یک جلسه محرومیت ازهمراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد . محرومیت وی به مدت 6 ماه از تاریخ دادنامه با تعلیق مواجه می شود و درصورت مشاهده هرگونه تخلف به اجرا درمی آید.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز را جهت ادای توضیحات پیرامون مصاحبه انجام شده با نشریات ورزشی مورخ سوم آبان ماه و همچنین تخلفات تماشاگران تیم مربوطه در مسابقه با استقلال تهران در مورخ 2 آبان باید روز دوشنبه 17 آبان درکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شود.