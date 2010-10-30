همسران شهدای همدان زندگیشان را روایت می کنند

زهرا روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه غرفه خانواده شامل هشت بخش است، اظهار داشت: یک بخش از این غرفه به شیوه ازدواج شهدا و دور بودن آن از تجملات پرداخته است.

روحی افزود: در بخشی دیگر نیز شیوه و رفتار شهدا با همسران و تربیت فرزندان بیان می شود.

وی افزود: هفت بخش دیگر غرفه خانواده نیز به بازسازی زندگی شهیدان رجایی، همت، چمران، جهان آرا، فیاض، جهرمی و مردانی پور اختصاص دارد.

مسئول غرفه خانواده در نمایشگاه "راه ناتمام" استان همدان با بیان اینکه شیوه زندگی شهدا و فرزندان و همسران آنها می تواند الگوی مناسبی برای جامعه هدف از جمله جوانان و نوجوانان باشد، اظهار داشت: الگوپذیری از این افراد خروجی مطلوبی به همراه دارد.

زهرا روحی یادآور شد: در غرفه خانواده، زندگی شهدا به صورت مجازی به تصویر کشیده شده است.

نمایشگاه "راه ناتمام" در همدان تا هشتم آبان ماه میزبان بازدید کنندگان است.