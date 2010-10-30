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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

همسران شهدای همدان زندگیشان را روایت می کنند

همسران شهدای همدان زندگیشان را روایت می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول غرفه خانواده در نمایشگاه "راه ناتمام" استان همدان گفت: همسران شهدای استان همدان با حضور در این غرفه روش زندگی خود را برای بازدید کنندگان بیان می کنند.

زهرا روحی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه غرفه خانواده شامل هشت بخش است، اظهار داشت: یک بخش از این غرفه به شیوه ازدواج شهدا و دور بودن آن از تجملات پرداخته است.

روحی افزود: در بخشی دیگر نیز شیوه و رفتار شهدا با همسران و تربیت فرزندان بیان می شود.

وی افزود: هفت بخش دیگر غرفه خانواده نیز به بازسازی زندگی شهیدان رجایی، همت، چمران، جهان آرا، فیاض، جهرمی و مردانی پور اختصاص دارد.

مسئول غرفه خانواده در نمایشگاه "راه ناتمام" استان همدان با بیان اینکه شیوه زندگی شهدا و فرزندان و همسران آنها می تواند الگوی مناسبی برای جامعه هدف از جمله جوانان و نوجوانان باشد، اظهار داشت: الگوپذیری از این افراد خروجی مطلوبی به همراه دارد.

زهرا روحی یادآور شد: در غرفه خانواده، زندگی شهدا به صورت مجازی به تصویر کشیده شده است.

نمایشگاه "راه ناتمام" در همدان تا هشتم آبان ماه میزبان بازدید کنندگان است.

کد مطلب 1180967

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