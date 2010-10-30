بزرگترین بخش مازندران از نارسایی گاز رنج می برد

یدالله ساعی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از 127 روستای بخش دابودشت با حدود 80 هزار جمعیت فقط ساکنان 17 روستای این بخش از نعمت گاز برخوردارهستند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به 20 روستای دیگر بخش دابودشت تا دهه فجر امسال بهره برداری می شود، تصریح کرد: گازرسانی به 15 روستای این بخش نیز در قسمت دابوی جنوبی در حال اجراست.

بخشدار دابودشت مهمترین علت تاخیر در گازرسانی به این بخش را مشکلات و موانع اجتماعی ناشی از انتقال خطوط لوله از برخی روستاهای این بخش عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه این مشکلات اکنون برداشته شده و کار گازرسانی به این بخش سرعت بیشتری خواهد یافت.

ساعی با اشاره به اینکه تکمیل گازرسانی به همه روستاهای بخش دابودشت مورد توجه جدی مسئولان استان و شهرستان آمل قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزیهای در حال اجرا گازرسانی به روستاهای بخش دابودشت باید تا دو سال آینده به پایان برسد.

وی همچنین گفت: دو میلیارد و 800 میلیون ریال برای اجرای مجتمعهای ورزشی و سالن ورزشی در 13 روستای آمل هزینه شده است.

بخشدار دابودشت با بیان اینکه طرح هادی روستایی تاکنون در 71 روستای این بخش اجرا شده است، اضافه کرد: 55 روستای این بخش فاقد طرح هادی هستند.

ساعی با اشاره به اینکه طرح 287 واحدی مسکن مهر در شهر دابودشت در حال اجراست، خاطرنشان کرد: حدود پنج هزار و 416وام مقاوم سازی به ساکنان این بخش پرداخت شد.