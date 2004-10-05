به گزارش سرويس سياسي مهر به نقل از رسا، اين مرجع تقليد اظهار داشت : همه اين طرح‌ها، مواردي است كه حوزه علميه قم مي‌تواند در تحقق آن برنامه‌ها به شما كمك كند.



آيت الله مكارم شيرازي بااشاره به اينكه خيال نكنيد امنيت يك كشور را بدون اصلاح وضع فرهنگ آن جامعه مي‌شود تأمين كرد، گفت: امنيت با اصلاح فرهنگ جامعه گره خورده است، جواني كه از اينترنت برنامه‌هاي مستهجن را نگاه مي‌كند، براي ارضاي نياز جنسي خود كه تحريك شده، دست به تجاوز و براي عدم رسوايي دست به قتل مي‌زند.

وي افزود: نتيجه يك كار ضد فرهنگي، ناامني وسيع و گسترده است. امنيت حرف اول را در جامعه مي‌زند، مجلس واقعاً بايد امنيت را از جهات مختلف براي جامعه ايجاد كند. اگر فضاي فرهنگي جامعه، توأم با امنيت شود باعث ايجاد امنيت همه جانبه مي‌شود.



وي به كاهش جرم در ماه مبارك رمضان اشاره كردند و گفتند: كاهش جرايم در اين ماه نشان از اهميت مسئله فرهنگ دارد، پس كار شما اهميت فراواني در زمينه‌هاي مختلف دارد. اين مرجع تقليد به تهاجم فرهنگي اشاره كردند و گفتند: ما نبايد حالت انفعالي به خود بگيريم، اگر در تمام نهادها و برنامه‌ها اين اصل رعايت شود ما موفق مي‌شويم.



آيت الله مكارم شيرازي افزود: حضرت علي (ع) فرموده است كه اگر جمعيتي بنشينند و مورد تهاجم قرار گيرند و در خانه از خود دفاع كنند، ذليل خواهند شد. دشمنان كشور آن قدر نقاط ضعف دارند كه تهاجم بر آنها خيلي آسان است كه باعث مي‌شود زمينه براي بيان فرهنگ و معارف اسلام فراهم شود.

وي ادامه داد: متأسفانه در خيلي از دستگاهها حالت انفعالي مشاهده مي‌شود و تصور نمي‌كنم اين حالت به نفع ما باشد و ما بايد به شكل مثبت تهاجم داشته باشيم و البته در برابر تهاجم آنها بايستيم تا بالاخره موفق و پيروز شويم.



آيت الله مكارم شيرازي به تكيه كميسيون فرهنگي بر معرفت قرآني اشاره كرد و گفت: در كارهاي فرهنگي بايد از قرآن شروع شود. پيامبر اكرم ( ص) 13 سال در مكه كار فرهنگي كرد تا بتواند در اين شهر حكومت اسلامي تشكيل دهد. كار فرهنگي پيغمبر (ص) هم قرآن بود، اگر آن برنامه انسان‌‌سازي را در مكه نكرده بود، به يقين در مدينه حكومت اسلامي پا نمي‌گرفت.

وي افزود: بايد ما قرآن را از حالت تشريفات درآورده و ‌به سمت يك برنامه عملي برويم. خواندن، حفظ، تجويد و صوت قرآن خوب است، اما اين موارد مقدمه براي عمل به قرآن است.



وي ادامه داد: مردم بايد از طريق فرهنگي آموزش داده شوند و در مسير انجام وظيفه‌شان قرار گيرند و مجازات و شدت عمل جنبه استثنايي دارد.

اين مرجع تقليد خطاب به اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس گفت: بايد طرح‌هاي خود را اولويت‌بندي كنيد و سپس اجراي آنها را آغاز كنيد. همچنين ما به خاطر تجربياتي كه در اين زمينه داريم در صورت ارائه اين طرح‌ها مي‌توانيم كمك‌هاي زيادي به شما داشته باشيم.

آيت الله مكارم شيرازي افزود: بسياري از موضوعات مطرح شده در مجلس مرتبط با ما مي‌باشد و البته كار شما بيشتر از بقيه به ما مربوط مي‌شود. كار مجلس عبادت است و كار شما عبادت مضاعف است.