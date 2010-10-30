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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

97 هزار جلد کتاب در نمایشگاه "راه ناتمام" همدان عرضه شد

97 هزار جلد کتاب در نمایشگاه "راه ناتمام" همدان عرضه شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر نمایشگاه تخصصی دفاع مقدس استان همدان گفت: 97 هزار جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، امام و رهبری و مقاومت فلسطین در نمایشگاه "راه ناتمام" عرضه شده است.

حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این کتاب ها از 230 ناشر با دو هزار و 400 عنوان در 62 غرفه در معرض بازدید کنندگان قرار گرفته است.

رستمی با اشاره به اختصاص سالن هگمتانه به عرضه کتاب های ارائه شده، گفت: علاقمندان در هنگام خرید کتاب ها از تخفیف های 50 تا 80 درصدی برخوردار می شوند.

وی یادآور شد: در این سالن 12 غرفه نیز به شناخت و آسیب شناسی شروع فتنه در دنیا و جهان اسلام از آدم تا خاتم در قالب دشمن شناسی، نفاق، حب دنیا، بصریت و ولایت فقیه پرداخته و نماهنگ، تصاویر و نوشته های مرتبط ارائه شده است.

مدیر نمایشگاه تخصصی دفاع مقدس استان همدان گفت: در سالن ابن سینا نیز برنامه ها شامل نمایش های روایت گونه انقلاب، بازسازی میدان مین، تیراندازی با کلت بادی، ساخت پل متحرک دوران جبهه و جنگ، دل نوشته ها در قالب تابلوی دیواری و نقاشی ایثار و شهادت بر روی سفال است.

نمایشگاه "راه ناتمام" در همدان تا هشتم آبان ماه میزبان بازدید کنندگان است.

کد مطلب 1180970

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