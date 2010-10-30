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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

سرپرست معاونت درمان صندوق تأمین‌اجتماعی منصوب شد

سرپرست معاونت درمان صندوق تأمین‌اجتماعی منصوب شد

در حکمی از سوی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی، بهروز براتی به سمت سرپرست معاونت درمان صندوق تأمین‌اجتماعی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی در این حکم با اشاره به سابقه وی آورده است: با توجه به سابقه ارزشمند و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت درمان صندوق تأمین‌اجتماعی منصوب می‌شوید تا با استعانت از خداوند متعال ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی در راستای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی صندوق تأمین‌اجتماعی اهتمام ورزید.

بهروز براتی عضو هیئت‌علمی دانشگاه جراح و متخصص گوش و حلق و بینی است که ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم در دولت نهم نیز از سوابق مدیریتی وی است.

کد مطلب 1180972

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