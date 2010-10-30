به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی در این حکم با اشاره به سابقه وی آورده است: با توجه به سابقه ارزشمند و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت درمان صندوق تأمین‌اجتماعی منصوب می‌شوید تا با استعانت از خداوند متعال ضمن رعایت جوانب شرعی و قانونی در راستای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بیماران و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی صندوق تأمین‌اجتماعی اهتمام ورزید.

بهروز براتی عضو هیئت‌علمی دانشگاه جراح و متخصص گوش و حلق و بینی است که ریاست دانشگاه علوم پزشکی قم در دولت نهم نیز از سوابق مدیریتی وی است.