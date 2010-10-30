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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

حجت‌الاسلام نیک‌نژاد:

هیئتهای مذهبی باید عبرتها و پیامهای وقایع تاریخی را تبیین کنند

هیئتهای مذهبی باید عبرتها و پیامهای وقایع تاریخی را تبیین کنند

مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران با تأکید بر اینکه هیئتهای مذهبی باید پیامهای وقایع تاریخی را بدرستی تبیین و تشریح کنند، گفت: توجه به مفاهیم قرآنی در رأس برنامه‌های هیئتهای مذهبی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد در جلسه شورای هیئات مذهبی، در جمع اعضای این شورا گفت: توجه به مفاهیم قرآنی و تشکیل جلسات قرائت و آموزش قرآن، باید در فهرست برنامه های هیئات مذهبی تعریف شود.

وی با اشاره به مناسبتهایی چون عید سعید غدیر و هفته ولایت گفت: این مناسبتها، عبرتها و پیامهای واقعه عظیم غدیر، باید مبنای تشکیل کارگاههای آموزشی هیئات مذهبی قرارگیرند.

سید منصور مجد الاشرافی مسئول تشکلهای دینی این اداره کل نیز درباره جلسه شورای هیئات گفت: چگونگی برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه محرم 1432 با عنوان «غدیر تا محرم » توسط اعضای شرکت کننده در جلسه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی همچنین از برپایی این کارگاه آموزشی در هفته ولایت خبر داد.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی تهران در ادامه جوان گرایی در هیئات مذهبی، راه اندازی کانونهای قرآن و ایجاد تعامل پایدار و ماندگار درهیئات را از جمله سرفصل هایی دانست که در این جلسه مورد توجه قرار گرفت.


 

کد مطلب 1180975

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