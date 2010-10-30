به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین 15 فیلم تجربی راه‌یافته به بخش مسابقه بیست ‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به این ترتیب است: "ناشنوایی" میروسلاو اسلابوش پیتسکی از کشور اکراین، "بیماری‌های جنگ" ماریا ماگسکاس از فرانسه، "رقص خیابان" آبی تینگ وو از کشور تایوان، "منطقه ب 19" ندا مورفاوا از کشور اسکاتلند، "خانه‌ام ابریست" کریم عظیمی از ایران، "شش قطعه از بی نهایت" مارکوس چان از چین، "فریاد کنان" روبرتوپ تولدو از اسپانیا، "مخصوصا موسیقی" سینا عطاییان از ایران، "رویای ناقوس" مهدی تنگستانی زاده از ایران، "پنجاه، پنجاه" کیوان محسنی از ایران، "احساس کن آنچه آنها حس می کنند" چین تنگساکولتاچورن از آمریکا، "آفتاب هزار رنگ" میهای گریکو از فرانسه، "خام، پخته، سوخته" شهرام مکری از ایران، "مترسکی برای مزرعه" غریب منوچهری از ایران، "موقعی که دستم را مشت می‌کنم" عمر رابرت همیلتون از کشور یونان.

بیست ‌و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.