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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

جشنواره فیلم کوتاه/

86 فیلم از کشورهای مختلف روی پرده می‌روند

86 فیلم از کشورهای مختلف روی پرده می‌روند

86 فیلم از 33 کشور در بخش سینمای بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 86 فیلم از کشورهای آمریکا، اکراین، هلند، اسپانیا، مکزیک، ژاپن، آلمان،فرانسه، ونزوئلا، کوبا، استونی، تایوان، کرواسی، استرالیا، اسکاتلند، بلژیک، رومانی، کانادا، لهستان، بلغارستان، هندوستان، چین، دانمارک، انگلستان، برزیل، ایتالیا، لتونی، آرژانتین، نروژ، جورجیا، سوئد، یونان در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره حضور دارند. 14 فیلم از ایران در بخش مسابقه سینمای بین‌الملل جشنواره حضور دارند.

 بیست ‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذر در تهران و همزمان در هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1180980

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