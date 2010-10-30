هنرمندان همدانی در 37 بازارچه صنایع دستی حاضر شدند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این نمایشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی به میزبانی همدان و سایر استان های کشور برگزار شده است، اظهار داشت: از این تعداد صنعتگران استان همدان در شش بازارچه صنایع دستی حضور داشته اند که به صورت فصلی و به میزبانی همدان، تویسرکان، قزوین و تهران برپا شده اند.

بیات با اشاره به اینکه سفال و سرامیک همدان در قالب چهار نمایشگاه سراسری تخصصی در جزیره کیش معرفی شد، افزود: در این مدت صنعتگران صنایع دستی و هنرهای سنتی همدان در سه جشنواره بزرگ با ارائه برترین اقلام و تولیدات خود حاضر شدند.

وی با بیان اینکه این جشنواره ها در همدان، ملایر و خرم آباد برگزار شد، گفت: صنایع دستی استان همدان در جشنواره تابستانه همدان، جشنواره تاک ملایر و جشنواره اقوام زاگرس نشین لرستان عرضه شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: تولیدات بومی صنایع دستی همدان در نمایشگاه های سراسری تخصصی سال جاری در استان های خراسان رضوی، فارس، تهران، کرمانشاه، کردستان و قزوین عرضه شده است.