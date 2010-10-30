پرداخت 12 میلیارد ریال برای ارتقای بهره وری صنایع غذایی آذربایجان غربی

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: به منظور دستیابی به توان رقابتی در بازارهای جهانی و نیز ارتقای توانمندیهای واحدهای صنایع غذایی استان، 12 میلیارد ریال با همکاری شرکت نوسازی صنایع کشور پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبار به 120 واحد صنایع غذایی در سطح استان پرداخت می شود، بیان داشت: اعتبار مورد نظر پس از اصلاح چرخه بهره وری و تائید گزارش کارشناسان اعزامی به واحدها در اختیار آنها قرار می گیرد.

برگزاری همایش ارتقای بهره وری صنایع غذایی در آذربایجان غربی

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل کار و اموراجتماعی آذربایجان غربی اظهار داشت: در صورت تائید کارشناسان مبنی بر اصلاح چرخه بهره وری، 50 درصد با مشارکت شرکت نوسازی صنایع ایران پرداخت و مابقی نیز توسط خود واحدها تامین خواهد شد.

دهقان همچنین از برگزاری نخستین همایش ارتقای بهره وری صنایع غذایی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: این همایش با همکاری شرکت نوساری صنایع ایران 10 آبان ماه سالجاری در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و با حضور مدیران، مهندسین و متخصصین صنایع غذایی و مسئولان محلی برگزار خواهد شد.