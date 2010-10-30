جای شهرک صنایع دستی در گلستان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در نشست صادرات استان گلستان افزود: مدیران باید اجرای برنامه های کارگروه توسعه صادرات را جزو اولویتهای خود قرار دهند تا مصوبات آن منشا خیر و برکت برای استان باشد.

وی با بیان اینکه توافقات صورت گرفته در بخش صادرات نباید بر روی کاغذ بماند تصریح کرد: دستگاه های مرتبط با بخش صادرات باید نسبت به ارائه راهکارهای تشویقی در حوزه صادرات اقدام کنند.

وی تاکید کرد: برای توسعه صادرات باید راهکارهای اجرایی از سوی دستگاه های دست اندرکار این بخش، ارائه شود.

استاندار گلستان با اشاره به رشد آمارهای صادراتی استان گفت: اکنون آمارها رشد معقول در بخش صادرات را نشان می دهد اما هنوز این شاخص ها کافی نیست.

وی ادامه داد: در بخش صادرات هنوز وضعیت ما در رقابت با استانهای دیگر مطلوب نیست و باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

وی کارگروه توسعه صادرات را از جمله کارگروه های حیاتی، حساس و مهم استان بیان کرد و خواستار حضور فعال، بانشاط و برنامه ریزی شده مدیران برای شرکت در این کارگروه شد.

استاندار گلستان با اشاره به سفر استاندار منگستائو کشور قزاقستان به استان، بر اجرایی شدن تفاهم نامه های این سفر تاکید کرد.

وی همچنین خواستار حضور پر رنگ دستگاه های مرتبط با بخش صادرات ، در نمایشگاه توانمندی های صادراتی استان شد.