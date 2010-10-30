جای شهرک صنایع دستی در گلستان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه در نشست صادرات استان گلستان افزود: مدیران باید اجرای برنامه های کارگروه توسعه صادرات را جزو اولویتهای خود قرار دهند تا مصوبات آن منشا خیر و برکت برای استان باشد.
وی با بیان اینکه توافقات صورت گرفته در بخش صادرات نباید بر روی کاغذ بماند تصریح کرد: دستگاه های مرتبط با بخش صادرات باید نسبت به ارائه راهکارهای تشویقی در حوزه صادرات اقدام کنند.
وی تاکید کرد: برای توسعه صادرات باید راهکارهای اجرایی از سوی دستگاه های دست اندرکار این بخش، ارائه شود.
استاندار گلستان با اشاره به رشد آمارهای صادراتی استان گفت: اکنون آمارها رشد معقول در بخش صادرات را نشان می دهد اما هنوز این شاخص ها کافی نیست.
وی ادامه داد: در بخش صادرات هنوز وضعیت ما در رقابت با استانهای دیگر مطلوب نیست و باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
وی کارگروه توسعه صادرات را از جمله کارگروه های حیاتی، حساس و مهم استان بیان کرد و خواستار حضور فعال، بانشاط و برنامه ریزی شده مدیران برای شرکت در این کارگروه شد.
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