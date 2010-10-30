اختصاص 29 میلیارد تومان برای ساخت 927 سالن ورزشی در مدارس

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ساخت 727 سالن ورزشی را در کنار مدارس آغاز کرده ایم که از طریق اعتبارات استانی تامین می شود.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از ساخت چهار هزار سالن ورزشی برای دانش آموزان طی چهار سال خبر داده بود این در حالی است که به گفته رئیسی یک سوم مدارس کشور دو نوبته هستند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در صورت تامین به موقع اعتبارات و همکاری استانداریها قطعا می توانیم چهار هزار سالن ورزشی راه اندازی کنیم.

رئیسی با اشاره به کمک خیرین برای مدرسه سازی در کشور گفت: از سه هزار و 300 میلیارد تومان تعهدی که خیرین از 12 سال گذشته تا کنون داشته اند دو هزار میلیارد آن محقق شده است که بالغ بر 65 درصد از کل تعهدات می شود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش افزود: در سال جاری، خیرین مدرسه ساز رقمی بالغ بر 750 میلیارد تومان تعهد کرده اند که نسبت به سال گذشته تنها 17 میلیارد تومان رشد داشته است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این کمک ها در قالب ساخت فضا، اهدای پول، اختصاص ملک، زمین و تجهیزات است گفت: عمده کمکهای خیرین در دو سال گذشته بوده که رقمی بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد تومان است که حدود نصف تعهدات خیرین در 12 سال گذشته می شود

