موافقت مجلس با برگزاری جلسه غیر علنی برای هدفمندی / دولت درخواست نکرد

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی برعدم واکنش مجلس به درخواست تشکیل جلسه غیر علنی با حضور نمایندگان دولت و ارائه گزارش درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهارداشت: هیئت رئیسه مجلس همواره با درخواست دولتمردان برای حضور در مجلس و ارائه گزارش به نمایندگان موافقت می کند، اما برای ارائه گزارش درباره هدفمند کردن یارانه ها تا کنون درخواستی به هیئت رئیسه مجلس نرسیده است.

وی ادامه داد: هر زمان دولت و نمایندگان و وزیران آن بخواهند در جلسه علنی یا غیر علنی به مجلس و نمایندگان گزارشی ارائه کنند هیئت رئیسه مجلس با تشکیل این جلسه موافقت می کند، شیوه کار نیز به این صورت است که دولت طی یک نامه رسمی از هیئت رئیسه مجلس درخواست وقت می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: تا کنون هیچ درخواست رسمی از دولت برای تشکیل جلسه غیرعلنی و ارائه گزارش درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به هیئت رئیسه مجلس نرسیده است.

به گزارش مهر، محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که دو هفته گذشته با هیئت رئیسه مجلس صحبت کرده و اعلام کرده است، دولت آمادگی دارد که در جلسات غیر علنی و یا ساعات اولیه مجلس اقدامات خود را نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تشریح کند.