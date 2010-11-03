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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۳

چهلمین دوره/

آدینه با "دوازده روز" به جشنواره فیلم رشد رفت

آدینه با "دوازده روز" به جشنواره فیلم رشد رفت

گلاب آدینه با فیلم سینمایی "دوازده روز" به کارگردانی مصطفی قربان‌پور در جشنواره فیلم رشد حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم بلند "دوازده روز" درباره پسری به نام سهیل است که به‌ دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری و متوجه می‌شود که 12 روز ار عمرش باقی است. او به کمک پرستارش ماهان صورتی، 12 روز آخر عمرش را 120 سال زندگی می‌کند و با مفاهیمی چون بلوغ، عشق، ازدواج، ایمان، خدا و شهامت آشنا می‌شود.

علاوه بر گلاب آدینه، مریم کاویانی، محمد جواد جلوه‌پور در این فیلم بازی ‌کردند، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس این فیلم مصطفی قربان‌پور و تصویربردار آن حافظ احمدی است.

چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد هفتم تا چهاردهم آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1180991

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