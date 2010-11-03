آدینه با "دوازده روز" به جشنواره فیلم رشد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم بلند "دوازده روز" درباره پسری به نام سهیل است که به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری و متوجه میشود که 12 روز ار عمرش باقی است. او به کمک پرستارش ماهان صورتی، 12 روز آخر عمرش را 120 سال زندگی میکند و با مفاهیمی چون بلوغ، عشق، ازدواج، ایمان، خدا و شهامت آشنا میشود.
علاوه بر گلاب آدینه، مریم کاویانی، محمد جواد جلوهپور در این فیلم بازی کردند، تهیهکننده و فیلمنامهنویس این فیلم مصطفی قربانپور و تصویربردار آن حافظ احمدی است.
چهلمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم رشد هفتم تا چهاردهم آبان ماه در تهران برگزار میشود.
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