مازندران رتبه نخست تعداد نخبگان کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دومیری گنجی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: بنیاد ملی نخبگان به دستور رهبر معظم انقلاب و دستور مستقیم و زیر نظر رئیس جمهور اداره و هدایت می شود.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی افراد نخبه و حمایت از آنها هدف اصلی تشکیل بنیاد ملی نخبگان در مازندران و استانهای کشور است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران با اشاره به اینکه مازندران از استانهای نخبه پرور در کشور است، تصریح کرد: این استان با داشتن 120 نفر نخبه از تمام استانهای کشور از این حیث بالاتر است.

دومیری گنجی با بیان اینکه تامین نیروی انسانی مهمترین موضوع و مشکل بنیاد ملی نخبگان در استان است، یادآور شد: نیازمند مساعدت مسئولان برای تجهیز دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان هستیم.

وی از مساعدت 1.5 میلیارد ریالی استاندار مازندران برای تجهیز بنیاد ملی نخبگان استان خبر داد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی با قدردانی از مساعدت استاندار مازندران برای برگزاری موفق تر جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش در بابل اظهر داشت: از 863 فیلم رسیده به جشنواره وارش حدود 106 فیلم به جشنواره راه یافته است.

وی افزود: در ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش 29 فیلم برتر برگزیده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه تقویت حوزه تئاتر و فیلم در مازندران می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور را رفع کند، اظهار داشت: فیلمهای کوتاه جوانان از استقبال خوب مردم در شبکه های استانی بهره مند است.