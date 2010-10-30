اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه های زودبازده در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سهراب براندیشه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرینی که از سال 84 تا 88 تسهیلات زودبازده دریافت کرده و هم اکنون نیازمند سرمایه در گردش باشند، تسهیلات پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات به تمام طرح های اقتصادی زودبازده در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری تعلق می گیرد.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه با بیان اینکه بر اساس بررسی انجام شده سرمایه در گردش از عمده مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی استان است، گفت: با اعطای این تسهیلات هم موجودیت کارگاه و هم امنیت شغلی کارگران حفظ و صیانت می شود.

براندیشه در خصوص فرآیند پرداخت این تسهیلات نیز گفت: مجریان طرح های اقتصادی زودبازده در صورت نیاز به سرمایه در گردش و داشتن وثیقه، باید درخواست خود را به دستگاه های جرایی مربوطه ارایه دهند.

وی در خصوص سقف این تسهیلات نیز اظهارداشت: این تسهیلات بر اساس نیاز واحدها پرداخت می شود و این نیاز را هم مجریان طرح ها با تاکید دستگاه های اجرایی مشخص می کنند.

براندیشه در ادامه اظهار امیدواری کرد: دستگاه های اجرایی در اسرع وقت نسبت به تشکیل پرونده و معرفی واحدهای متقاضی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اقدام کنند.

به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه از اوایل طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تاکنون تعداد 26 هزار و 156 طرح با اعتبار هزار و هفت میلیارد و 874 میلیون تومان در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مصوب شده که در صورت تحقق زمینه اشتغال 52 هزار و 367 را ایجاد می کنند.

وی خاطر نشان کرد: از این تعداد طرح نیز با مجریان 25 هزار و 993 طرح مبلغ 939 میلیارد و 455 میلیون تومان در بانک ها انعقاد قرارداد صورت گرفته است.