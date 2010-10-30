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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

درپی سفر رئیس کنیست رخ داد؛

تظاهرات مغربی ها علیه رژیم اسرائیل/ جای تروریستها در پارلمان نیست

تظاهرات مغربی ها علیه رژیم اسرائیل/ جای تروریستها در پارلمان نیست

مردم مغرب در تظاهراتی گسترده نسبت به حضور رئیس کنیست رژیم صهیونیستی در این کشور که برای حضور در کنفرانس پارلمانهای منطقه مدیترانه انجام شده است، اعتراض کردند و این شخصیت صهیونیست را عامل جنایات علیه فلسطینیان دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، رئیس کنیست رژیم صهیونیستی برای حضور در این کنفرانس  منطقه ای توسط مقامات مغرب به این کشور دعوت شده و از روز 28 اکتبر (6 آبان ماه) تا 30 در رباط (پایتخت مغرب) حضور خواهد داشت. مردم معترض مغرب روز گذشته با ترتیب دادن تظاهراتی گسترده در پایتخت این کشور، رئیس کنیست رژیم صهیونیستی را مسئول بسیاری از جنایات علیه فلسطینیان دانستند.

تظاهرات کنندگان خشمگین مغربی با در دست داشتن پارچه نوشته هایی تاکید کردند: جای صهیونیستهای تروریست در زندان است نه پارلمان مغرب. آنان همچنین به مقامات این کشور گوشزد کردند که هرگز زیر بار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهند رفت.

"خالد السفیانی" از مقامات هماهنگ کننده این تظاهرات با اشاره به اینکه مردم مغرب بارها مخالفت خود را با عادی سازی روابط با صهیونیستها اعلام کرده و این مسئله را محکوم کرده اند، افزود: استقبال از رئیس کنیست کرامت مغربیها را خدشه دار کرده است.

خاطر نشان می شود، مغرب روابط دیپلماتیک خود را با رژیم اسرائیل در زمان انتفاضه الاقصی در سال 2000 قطع کرد اما همچنان روابط دوجانبه میان رباط و تل آویو در سایه این قطع روابط ادامه دارد. پیش از این "زیپی لیونی" وزیرخارجه اسبق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب کادیما از مغرب دیدار کرده است.

کد مطلب 1180997

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