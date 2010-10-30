کمیته پیشبرد طرحهای اساسی در گرگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح شنبه در نشست این کمیته افزود: تشکیل این کمیته در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر متشکل از سه عضو شورای اسلامی شهر و دو کارشناس از شهرداری گرگان مصوب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان هدف از تشکیل این کمیته را تسریع در روند اجرایی طرح‌های اولویت‌دار شهرداری عنوان کرد.

وی افزود: این کمیته با عضویت ذبیح الله میقانی رئیس کمیسیون نظارت و پاسخگویی، حسین ربیعی رئیس کمیسیون توسعه و عمران، فائزه عبداللهی رئیس کمیسیون اداری و مالی، احمدی معاونت عمرانی شهرداری و احمد لشکر بلوکی مدیر واحد املاک شهرداری گرگان تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این کمیته موارد قابل پیگیری و پیشنهادی اعضای شورای شهر در دستور کار قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: مسئولیت این کمیته به رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای اسلامی شهر گرگان واگذر شده است.