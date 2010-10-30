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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

اختتامیه کارگاه فهم معماری/

ساخت و ساز بی‌رویه برای معماری گرگان نگران کننده است

هیئت داوارن کارگاه "فهم معماری، پنجره‌ای به گرگان" نسبت به ساخت و ساز بی‏رویه و بی‏ضابطه در ییلاق‌های منطقه‏ای که معماری روستایی را در خود دارد، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه کارگاه فهم معماری عصر روز گذشته، هفتم آبان در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی گرگان برگزار شد.

هیئت علمی این کارگاه متشکل از مهدی حجت، سیروس رضا صبری، محمد رضا رحیم زاده، افرا غریب پور، عادل فرهنگی، نادیه ایمانی، ناصر نوروز زاده چگینی، احمد طالبی، احمد صدری، حمید ضیاییان و آرش بوستانی بیانیه‌ای ارائه کردند که در بخشی از آن نسبت به سرنوشت  معماری روستایی منطقه اظهار نگرانی شده بود.

براساس نظر هیئت داوران در این بیانیه آمده است: هجوم و ساخت و ساز بی‏رویه و بی‏ضابطه و ناهمگونی پدیدار شده در ییلاقات منطقه‏ای که معماری روستایی ارزشمند و منحصر به فردی را در سرمایه خود دارد، نگران‌کننده و تأسف‏آور است. با عنایت به عدم توفیق لازم در تلاشهای قبلی، شایسته است مسؤولان محترم استان با ریشه‏یابی منطقی راه‏حلی برای پیشگیری از تخریب بیشتر میراث طبیعی منطقه بیابند. هیئت داوران همچنین خواستار توجه بیشتر به معماری در طرحهای نوسازی روستایی است.

کارگاه "فهم معماریٰ پنجره‌ای رو به گرگان" از دوم آبان به مدت پنج روز از سوی فرهنگستان هنر در گرگان برگزار شد.

کد مطلب 1181003

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