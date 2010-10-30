مطالعه وصیت نامه شهدا از سوی دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک با بسیج دانش آموزی در دبیرستان پسرانه 15 خرداد گفت:‌ دانش آموزان باید با قرار گرفتن در مسیر ولایت از آرمان های شهدای انقلاب دفاع کنند.

وی اظهار داشت: ‌با توجه به وصیت نامه شهدا متوجه می شویم که شاه بیت حرکت آنها ولایت و تاسی از منویات امام راحل (ره) بوده است.

فیاضی با بیان اینکه خطر امروز بیشتر از گذشته است، بیان کرد: ‌وظیفه ما هوشیاری و بیداری و تشخیص راه حق از باطل است.

وی با اشاره به اینکه بسیج دانش آموزی، مقوله ای بسیار گرانقدر و یادگار هشت سال دفاع مقدس است، یادآور شد: ‌بسیج دانش آموزی امروز در مدرسه امید ماست.

فیاضی با بیان اینکه نیروهای کمکی من در جبهه ، دانش آموز بودند خاطرنشان کرد: ‌معتقدم جوان و دانش امروز می تواند در این دوره موثرتر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه جنگ مربوط به نظامیان و ارتشیان است، خاطرنشان کرد:‌ اما در جامعه آن روز ما دانش آموزان در هماوردی با لشکریان مقابل حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه بسیج فقط به معنای جنگ و تفنگ نیست، اظهار داشت: ‌بسیج در زمان جنگ دست به اسلحه می گذارد و در زمان صلح دست به قلم برده و در راه برطرف کردن مشکلات گام برمی دارد.

فیاضی با اشاره به اینکه از جوانان انتظار داریم در صحنه سازندگی کشور فعال باشند گفت: ‌با اصلاح خود ، می توانیم در راستای سازندگی کشور حرکت کنیم.