زنگ نمادین ایثار و شجاعت همزمان با روز بسیج دانش آموزی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ نمادین "ایثار و شجاعت " صبح روز شنبه با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش، سردار همدانی فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ، زکریا یازرلو مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در هنرستان پایگاه انقلاب نواخته شد.
دانشآموزان در این روز یاد و خاطره شهدای دانشآموز را گرامی داشتند و میثاقنامهای نیز در این راستا قرائت شد.
همچنین در این مراسم نام هنرستان "انقلاب" به نام شهید نوجوان بسیجی "مهرداد عزیز اللهی " که در سن 14 سالگی در جزیره ام الرصاص به شهادت نایل آمده است، تغییر پیدا کرد.
