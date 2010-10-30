۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

زنگ نمادین ایثار و شجاعت همزمان با روز بسیج دانش آموزی نواخته شد

وزیر آموزش و پرورش امروز شنبه زنگ ایثار و شجاعت را همزمان با روز بسیج دانش آموزی به صدا در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ نمادین "ایثار و شجاعت " صبح روز شنبه با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار جوکار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش، سردار همدانی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، زکریا یازرلو مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در هنرستان پایگاه انقلاب نواخته شد.

دانش‌آموزان در این روز یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشتند و میثاق‌نامه‌ای نیز در این راستا قرائت شد.

همچنین در این مراسم نام هنرستان "انقلاب" به نام شهید نوجوان بسیجی "مهرداد عزیز اللهی " که در سن 14 سالگی در جزیره ام الرصاص به شهادت نایل آمده است، تغییر پیدا کرد.

