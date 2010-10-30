به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد فرهنگی - اجتماعی، توسط مؤسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار میشود. ابراهیم داروغهزاده، مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر و دبیر چهارمین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم شهر گفت: جشنواره چهارم در قالب بخشهای مختلفی همچون سینمای ایران (فیلمهای بلند و کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن)، از متن شهر (طرح، ایده و فیلمنامه)، محله، دانشآموزی و دانشجویی و همچنین سینمای جهان برپا میشود.
برپایی نمایشگاههای مختلف و نشستها و کارگاههای آموزشی متنوع از جمله بخشهای جنبی این رویداد به شمار میرود. آثاری که از نیمه دوم سال 87 به بعد ساخته شدهاند، میتوانند در چهارمین دوره این رویداد حضور یابند.
مقررات و نحوه شرکت و حضور در بخشهای مختلف جشنواره بینالمللی فیلم شهر، اعلام میشود.
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