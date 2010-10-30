  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

نسل سراجی به مهر خبر داد:

انتشار کلید آزمون دکتری تخصصی پزشکی در 10آبان/ غیبت 10درصد داوطلبان

انتشار کلید آزمون دکتری تخصصی پزشکی در 10آبان/ غیبت 10درصد داوطلبان

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گفت: کلید آزمون دکتری تخصصی 10 آبان اعلام می شود و داوطلبان تا 14 آبان فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 4 هزار و 475 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این میان 2 هزار و 55 نفر مرد و 2 هزار و 420 نفر زن بودند و در روز آزمون حدود 10 تا 15 درصد داوطلبان در آزمون غیبت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: برای داوطلبانی که موفق به ارائه نمره آزمون زبان انگلیسی خود به مرکز سنجش نشدند، کارت ورود به جلسه صادر نشد.

نسل سراجی اظهار داشت: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور 6 آبان در 7 حوزه امتحانی در 5 شهر برگزار شد.
 
وی یادآور شد: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون و معرفی برای آزمون شفاهی در روزهای 28 و 29 آذر ماه اعلام می شود.
کد مطلب 1181007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها