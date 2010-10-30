انتشار کلید آزمون دکتری تخصصی پزشکی در 10آبان/ غیبت 10درصد داوطلبان

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 4 هزار و 475 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این میان 2 هزار و 55 نفر مرد و 2 هزار و 420 نفر زن بودند و در روز آزمون حدود 10 تا 15 درصد داوطلبان در آزمون غیبت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: برای داوطلبانی که موفق به ارائه نمره آزمون زبان انگلیسی خود به مرکز سنجش نشدند، کارت ورود به جلسه صادر نشد.

نسل سراجی اظهار داشت: آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور 6 آبان در 7 حوزه امتحانی در 5 شهر برگزار شد.

وی یادآور شد: اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون و معرفی برای آزمون شفاهی در روزهای 28 و 29 آذر ماه اعلام می شود.