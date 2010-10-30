موفقیت نیروی دریایی در 20 درگیری/ آمادگی اعزام خبرنگار به خلیج عدن

امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهردر هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین اخبار از حضور نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن، اظهار داشت: امروز بحمدالله با حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن امنیت خطوط کشتیرانی و نفت کش ها در این محدوده جغرافیایی بطور کامل برقرار است.

وی با اعلام اینکه تاکنون در آبهای آزاد 20 مورد درگیری داشته ایم که به لطف خدا در همه آنها نیروی دریایی ارتش موفق بوده است، گفت: این توانمندی را داریم که با کمک کشورهای منطقه امنیت منطقه را برقرار کنیم ونیازی به حضور کشورهای فرامنطقه ای نیست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد که رسانه های گروهی را برای انعکاس اخبار به خلیج عدن ببرد.

وی در ادامه در خصوص جدیدترین دستاوردهای نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: هفتم آذرماه سال جاری جدیدترین دستاوردهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از جمله ارتقا توان زیر سطحی این نیرو رونمایی و به بهره برداری خواهد رسید.

لزوم تلاش رسانه ها در جبهه جنگ نرم

امیر سیاری در بخش دیگری از این گفتگو در بیان ارزیابی جایگاه رسانه ها در مقابله با جنگ نرم دشمن، خاطرنشان کرد: رسانه ها باید در مقابله با دشمن در جبهه جنگ نرم تلاش کنند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت قدرت نرم بسیار بالایی برخوردار است، گفت: قدرت نرم ما از آرمانها و ارزشهای اسلام وانقلاب نشات گرفته است.

وحدت راه غلبه بر دشمن است

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: اگر همه ما با وحدت و هم افزایی وارد میدان شویم قطعا بر دشمن غلبه خواهیم کرد چون آرمانخواه هستیم.

وی در ادامه به توسعه فرهنگ دریایی اشاره کرد وافزود: انتظار ما از رسانه ها این است که جامعه را هرچه بیشتر با فرهنگ دریایی آشنا کنند.

امیر سیاری تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بر روی استفاده از منابع دریا تاکید دارند باید رسانه ها هم به این مهم بپردازند زیرا در دریا منابع مختلفی وجود دارد که تاکنون از آن استفاده نشده است.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ دریایی برای آینده کشور مفید خواهد بود، گفت: انتظار این است که رسانه ها جنبه های دیگر از جمله سیادت نیروی دریایی در آبهای منطقه را نشان دهند، جامعه را وارد کارزار کند تا بتواند موفقیت کشور را تضمین نماید.

کسی جرات عمل خطرناک بازرسی کشتی های ایرانی را نداشته است

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش پایانی این گفتگو در خصوص موضوع بازرسی کشتی های ایرانی اش در منطقه نیز گفت: ما اقتدار خود را نشان داده ایم وهیچ کس هم تاکنون جرات نکرده است که دست به این عمل خطرناک بزند.