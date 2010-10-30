محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و همراهی بخش خصوصی با دولت گفت: در قانون مصوب مجلس، اجرای کامل طرح هدفمند کردن یارانه ها در یک برنامه زمانی 5 ساله دیده شده است، معنی این حرف این است که در سال نخست حدود 20 درصد از این هدف مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

اجرای هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید در فاز دوم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در تعیین این 20 درصد، ممکن است دولت 20 درصد افزایش قیمت و یا 20 درصد از مصارف را در بخشهای مختلف در نظر گیرد اما با توجه به ویژگی بخش تولید که انطباق آن با قیمتهای جدید مستلزم استفاده از تکنولوژیهای برتر و بهره ور است اگر بخواهیم فرصت کافی به تولید برای تغییر تکنولوژی بدهیم هوشمندانه تر خواهد بود که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید را به مرحله دوم منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که کل مصرف تولید از انرژی مصرفی کشور تنها 30 درصد است که اگر اجرای برنامه در این بخش را به مرحله دوم اجرا منتقل کنیم، لطمه ای به کار وارد نخواهد شد بلکه فایده اضافی نیز خواهد داشت.

به گفته نهاوندیان، طبعا حمایتهایی که در فاز اول اجرای طرح از تولید برای اصلاح تکنولوژی صورت می گیرد می تواند آثار تورمی اجرای طرح را به حداقل برساند.

از پشت پرده خبر ندارم

خبرنگار مهر پرسید که باتوجه به برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی در اسفندماه امسال، گفته می شود جلسات خصوصی بین اعضای مختلف اتاق در این باره برگزار می شود و حتی پیشنهادات برای رئیس و نایب رئیسی اتاق ایران مطرح شده است؟ که نهاوندیان تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: "بنده از پشت پرده خبر ندارم."

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این پرسشی درباره نحوه برگزاری انتخابات اتاق با بیان اینکه هنوزاظهارنظر در مورد انتخابات زود است، گفت: در زمان خود اطلاع رسانی کافی در این مورد انجام خواهد گرفت تا یک انتخابات مثبت، شفاف و منصفانه با حضور حداکثری تمامی فعالان اقتصادی داشته باشیم.

انتخابات اتاق مشابهتی با انتخابات سیاسی ندارد

وی گفت: نکته مهم این است که مسئله انتخابات در اتاق بازرگانی بنا به طبیعت اقتصادی مشابهتی با انتخابات سیاسی ندارد و معمولا حرکت فعالان اقتصادی و تربیت آنها یک تربیت اجماع سازانه و مبتنی بر همگرایی است که امیدواریم بتوانیم در این مرحله نیز نشان دهیم که حوزه اقتصاد حوزه تجمیع آرا و به دست آوردن فرمول های مبتنی بر راه حل های برد برد است.

از نهاوندیان سئوال شد که آیا قرار است اتاق بازرگانی فهرستی برای انتخابات ارائه دهد؟ که وی بازهم چنین گفت: هنوز برای این حرفها خیلی زود است.

واحدها با چند درصد ظرفیت کار می‌کنند

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه در پاسخ به این پرسش که براساس جدیدترین آمارهای اتاق بازرگانی، واحدهای تولیدی با چند درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، اظهارداشت: اجازه دهید اطلاع جدید در این مورد را مبتنی بر آمار و اطلاعات جدید در آینده اعلام کنم.

رقم حساسیت برانگیز چکهای برگشتی

نگرانی رئیس پارلمان بخش خصوصی از آمار چکهای برگشتی پرسش دیگر خبرنگار مهر از محمد نهاوندیان بود. وی در این باره گفت: همچنان که آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد ما به یک رقم بسیار حساسیت برانگیز در این رابطه رسیده ایم که شایسته هرگونه توجه است. در این پدیده هم عوامل اقتصادی را می توان جستجو کرد؛ یعنی آثار ناشی از رکود جهانی و سیاستهای انقباضی بانکی و همچنین پرداخت بدهی های دستگاه‌های دولتی خصوصا به پیمانکاران عاملی برای افزایش تعداد چکهای برگشتی شده است.

وی اظهار داشت: عوامل اجتماعی روانی نیز در ریشه یابی های عمیق تر می توان جستجو کرد که شایسته مطالعات جدی است.

نهاوندیان ادامه داد: به هر حال سرمایه اجتماعی هر جامعه ای مبتنی بر اعتماد عمومی و متقابل است و اگر ما شاهد هر گونه کاهشی در درجه اعتماد پذیری در معاملات اقتصادی شدیم باید نسبت به آن، حساس بوده و ریشه یابی و معالجه کنیم.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، برخی عوامل باعث شده است که تولید کنندگان به دلایل خارج از ارائه خود مثلا تاخیر در تحویل کالای وارداتی و تجهیزات نتوانند تعهدات خود به بانکها را نیز بپردازند.

وی اظهار داشت: باید در نظام بانکی نگاه واقع بینانه به این موضوع داشت و بدانیم حکم این مورد از حکم فردی که تسهیلات بانکی دریافت و در مسیر منحرف آن را صرف کرده ، جدا است.

نهاوندیان گفت: این هوشمندیها باعث می شود که آسیب پذیری اعتماد عمومی و نظام اعتبارات در بازار صدمه نبیند.

ماجرای ممنوع الخروجی‌ها

وی درباره اینکه گفته می شود لیست ممنوع الخروج شدن 2000 فعال اقتصادی تهیه شده است؛ نظرتان در این باره چیست؟ گفت: به نظر ما، برخورد متحدالشکل با فعالان اقتصادی بدون توجه به علت نارسایی‌هایی که ممکن است در واحد اقتصادی وجود داشته باشد برخورد درستی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی اگر تولید کننده ای که جایزه صادر کننده نمونه از دولت دریافت کرده و برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم مورد تشویق قرار می گیرد و مسئول دولتی می داند که مشکلی که برای وی به وجود آمده از قصور او نبوده است، نباید بانک مربوطه بدون نظرخواهی از دستگاه مسئول ذیربط به صرف اینکه طلبی از این فرد دارد به خود اجازه دهد که او را ممنوع الخروج کند. وی تاکید کرد: این موضوع جز اینکه مصداقی از تحریم داخلی باشد چیز دیگری نیست.

فعالان اقتصادی ؛ سرداران اقتصادی ایران در مقابله با تحریم

همین فعالان اقتصادی به اعتقاد وی، سرداران اقتصادی در مقابله با تحریم همین فعالان اقتصادی هستند که به تناسب هر محدودیتی که بدخواهان سر راه تولید کنندگان می گذارد دولت باید یک مانع را از سر راه آنها بردارد لذا این روش های محدود کننده در شرایطی که هم باید با تحریم مقابله، با رکود مبارزه و رشد اقتصادی حفظ کرد تامل بیشتری را می طلبد.

نهاوندیان گفت: اتاق بازرگانی مذاکراتی را برای فعالان اقتصادی که ممنوع الخروج شده اند، در دست پیگیری دارد که امیداریم به نتیجه برسد.