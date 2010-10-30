300 موسسه فرهنگی در مازندران مجوز فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور صبح شنبه در حاشیه دومین سمینار آموزش متدهای زبان های خارجی در جمع خبرنگاران افزود: موسسه های فرهنگی و هنری در سطح استان که ازارشاد مازندران مجوز دریافت کرده اند در دو بخش چند منظوره و تک منظوره فعال هستند.

وی با بیان اینکه مازندران از حیث کمی بعد از استان تهران رتبه دوم را از لحاظ دارا بودن موسسه های فرهنگی به خود اختصاص داده است ، یکی از دغدغه های مهم اداره کل ارشاد استان را کیفیت بخشیدن به فعالیت این موسسه ها برشمرد و ادامه داد: تقویت بنیه علمی و آموزشی مدیران مسئول این موسسه ها در تحقق هدف فوق الذکر بسیار موثر خواهد بود.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: با توجه به اینکه درصد بالایی از موسسه های فعال در استان در بخش آموزش زبان فعالیت می کنند سعی شده از حضور استادهای مجرب کشوری برای بهبود وضعیت کیفی اموزش زبان های خارجی استفاده شود.

مهدی پور تصریح کرد: دکتر روح الله رحمتیان از اساتید بنام و مطرح کشور در آموزش زبان هستند که ازایشان برای برگزاری این سمینارهای آموزشی دعوت به عمل آمده است.

وی ادامه داد: این دومین سمینار آموزش زبان بود که با تدریس دکتر رحمتیان برگزار شد و4 دوره دیگر نیز در ماه های آینده برگزار خواهد شد که در پایان به مدیران مسئول و مدرسان شرکت کننده در این دوره ها گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.

مهدی پور به استقبال چشمگیر مدیران مسئول موسسه های فرهنگی از سمینار دکتر رحمتیان اشاره و اظهار کرد: در دور اول سمینار که ماه گذشته برگزار شد 180 نفرشرکت داشتند که این تعداد درسمینار دوم به 230 شرکت کننده افزایش یافته است.

روح الله رحمتیان مدرس سمینار نیزهدف از برگزاری دوره آموزشی متدهای زبان خارجی را ارتقاء سطح کیفی معلمان زبان خارجی عنوان کرد و گفت: این وظیفه اساتید است که تربیت علمی مدرسان را با توجه به نیاز جامعه و موسسه ها هدایت و معلمان و مدرسان زبان را با تکنیک ها ، تفکرات و متدهای جدیدتر آشنا کنند.

وی تصریح کرد: معلمان زبان نباید فقط مصرف کننده متدها باشند بلکه باید با آگاهی نسبت به شیوه و جایگاه استفاده از هر متد به ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان کمک کنند.

رحمتیان ادامه داد: تمام برنامه ریزی و انرژی خود را برای ارائه تفکرات جدید به مدرسان خواهیم گذاشت تا آنها با تفکر روز دنیا آشنا شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی تبلیغات موسسه های زبان مبنی بر آموزش های کوتاه مدت و تضمینی زبان نیزگفت: این گونه آموزش ها فقط شکل تجاری و شعارگونه دارد که قطعاً به فعالیت های سالم فرهنگی لطمه خواهد زد.

رحمتیان تاکید کرد: آموزش زبان یک فرایند و نیازمند صرف زمان است، فراگیری زبان نیاز به تمرین و تکرار دارد و به طور قطع آموزش زبان فقط طی 15 روز به هیچ وجه عملی نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شاید بتوان مکالمات ساده و روزمره زبان را در مدت نسبتاً کوتاهی فرا گرفت ولی آموزش علمی زبان فرایندی نیاز به وقت بیشتری دارد.

رحمتیان در خاتمه از مدیرکل و مجموعه فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران جهت برگزاری سمیناربه نحوی مطلوب تقدیر کرد.