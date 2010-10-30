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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

هشدار الجمهوریة :

منطقه با مداخلات آمریکا در آستانه جنگ قرار گرفته است

منطقه با مداخلات آمریکا در آستانه جنگ قرار گرفته است

یک روزنامه عرب زبان امروز با اشاره به سریال دخالت های آمریکا در امور داخلی کشورهای عربی هشدار داد که این مسئله وضعیت خاورمیانه را بحرانی و پیچیده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان "دخالت آمریکا ... و بعد چه می شود؟" نوشت: ملت های عربی هنوز نقش آمریکا را در حمایت و کمک به اسرائیل در جنگ 6 اکتبر علیه کشورهای عربی فراموش نکرده اند.

این جنگ که به خاطر آزادی سرزمین های اشغالی عربی از چنگال صهیونیست ها درگرفت که همه جهان با اسرائیل مخالف بودند مگر آمریکا و همپیمانان استعمارگرش که این رژیم را پایگاهی مناسب برای از بین بردن وحدت و یکپارچگی عربی قلمداد می کردند.

از آن پس آمریکا برای درهم شکستن صف وحدت عربی تلاش می کند و به شکل های مختلف برای این هدف و در پی آن به منظور بروز اختلافات مذهبی و طایفه ای در داخل کشورهای عربی نیز دسیسه چینی می کند.

به نوشته الجمهوریة ، آمریکا در راه رسیدن به اهدافش توانسته وارد عراق شود و این کشور را طعمه اشغالگری خود بکند به گونه ای که این کشور درحال حاضر از کشتار، دستگیری و شکنجه در عذاب است و در حقیقت درسی برای دیگر کشورهای عربی است.

این روزنامه مصری افزود: سران کاخ سفید فقط به دخالت در امور داخلی عراق بسنده نکردند، بلکه سریال دخالت های آمریکا درحال حاضر گریبانگیر سودان، یمن، لبنان، سومالی و فلسطین اشغالی نیز است که این دخالت ها مشکلات منطقه خاورمیانه را پیچیده تر و بحرانی تر می کند.

الجمهوریة در پایان خاطر نشان می سازد: این دخالت ها بروز جنگ داخلی و قرار گرفتن آینده خاورمیانه در چنگال اسرائیل و آمریکا را هشدار می دهد؛ مسئله ای که سران عرب از آن غافلند.

کد مطلب 1181012

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