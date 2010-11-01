به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از نکات جالب توجه این جشنواره پخش کلیپی از مرحوم امیر عربپور هنرمند فقید استان قم بود که حال و هوای حزن انگیزی به فضای سالن داده بود، به گونهای که برخی از همکاران و دوستان عربپور از غم فراغ این هنرمند برجسته اشک ریختند.
امیرعربپور چندی پیش درسن جوانی دار فانی را وداع گفته بود و دراین مراسم به پاس خدمات ارزشمند این هنرمند درعرصه فرهنگ و هنر از خانواده وی قدردانی شد.
از دیگر حاشیههای این مراسم اظهارنظرها و اعتراضهای برخی هنرمندان به موضوعات مختلف بود که به صورت طنزآمیز بیان میشد؛ از جمله وقتی مرتضی جلالی بازیگر نمایش "تعزیه فرنگی" جایزه نفر سومی بازیگری مرد را دریافت کرده بود، پشت میکروفن قرار گرفت و گفت: به امید روزی که در مملکت ما هر شخصی به اندازه تواناییاش سر جایش قرار گیرد.
کمال کلانتر بازیگر نمایش "حنجرهها" نیز که رتبه اول بازیگری مرد این جشنواره را کسب کرده است، با نگاه طنزآلود از موسیقی جشنواره انتقاد کرد و گفت: موسیقی خوبی انتخاب کردند، فکر میکنم مختاباد است. به یاد خاطرهای افتادم که به همراه مادرم در پارک دور شهر کوکو سبزی میخوردیم.
قطعشدن برق و صوت سالن هم یکی از مشکلاتی بود که اعتراض لفظی برخی از هنرمندان را در پی داشته است.
پایتخت دوم تئاتر کشور، محرومتر از همیشه
خبرنگار مهر وقتی سراغ علی اصغر دشتی یکی از داوران این جشنواره که بیانیه هیئت داوران را قرائت کرده بود، رفت تا بیانیه این جشنواره را از وی دریافت کند، دشتی اظهار داشت که این بیانیه با دستخط من نوشته شده و بد خط است و در برخی جاها هم خط خطی است و شما نمیتوانید این مطالب را بخوانید.
البته بیانیهای که دشتی قرائت کرده بود حاوی مطالب انتقادی و طنزآمیزی از مشکلات تئاتر استان قم به خصوص مشکل کمبود فضا بوده است و حتی در بخشی از این بیانیه، قم پایتخت دوم تئاتر کشور مطرح شده بود ولی از نظر امکانات و سالن نمایش به محرومترین استانهای کشور تشبیه شده بود.
بر اساس این گزارش، هرچند که شروع این مراسم با تاخیر همراه بود اما حضورهنرمندان استان قم درسالن کوچک غدیر جلوه گری میکرد و به ندرت در بین جمعیت صندلی خالی دیده میشد.
حاشیههای جشنواره تئاتر قم/
پایتخت دوم تئاتر، محروم تر از همیشه / قرائت بیانیه ای با طعم طنز
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری دوازدهمین جشنواره تئاتر استان قم با حاشیههایی از جمله تجلیل از خانواده مرحوم امیر عربپور، بیان انتقادات به زبان طنز و... همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از نکات جالب توجه این جشنواره پخش کلیپی از مرحوم امیر عربپور هنرمند فقید استان قم بود که حال و هوای حزن انگیزی به فضای سالن داده بود، به گونهای که برخی از همکاران و دوستان عربپور از غم فراغ این هنرمند برجسته اشک ریختند.
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