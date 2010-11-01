پایتخت دوم تئاتر، محروم تر از همیشه / قرائت بیانیه ای با طعم طنز

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از نکات جالب توجه این جشنواره پخش کلیپی از مرحوم امیر عرب⁯پور هنرمند فقید استان قم بود که حال و هوای حزن انگیزی به فضای سالن داده بود، به گونه⁯ای که برخی از همکاران و دوستان عرب⁯پور از غم فراغ این هنرمند برجسته اشک ریختند.



امیرعرب⁯پور چندی پیش درسن جوانی دار فانی را وداع گفته بود و دراین مراسم به پاس خدمات ارزشمند این هنرمند درعرصه فرهنگ و هنر از خانواده وی قدردانی شد.



از دیگر حاشیه⁯های این مراسم اظهارنظرها و اعتراضهای برخی هنرمندان به موضوعات مختلف بود که به صورت طنزآمیز بیان می⁯شد؛ از جمله وقتی مرتضی جلالی بازیگر نمایش "تعزیه فرنگی" جایزه نفر سومی بازیگری مرد را دریافت کرده بود، پشت میکروفن قرار گرفت و گفت: به امید روزی که در مملکت ما هر شخصی به اندازه توانایی⁯اش سر جایش قرار گیرد.



کمال کلانتر بازیگر نمایش "حنجره⁯ها" نیز که رتبه اول بازیگری مرد این جشنواره را کسب کرده است، با نگاه طنزآلود از موسیقی جشنواره انتقاد کرد و گفت: موسیقی خوبی انتخاب کردند، فکر می⁯کنم مختاباد است. به یاد خاطره⁯ای افتادم که به همراه مادرم در پارک دور شهر کوکو سبزی می⁯خوردیم.



قطع⁯شدن برق و صوت سالن هم یکی از مشکلاتی بود که اعتراض لفظی برخی از هنرمندان را در پی داشته است.



پایتخت دوم تئاتر کشور، محروم⁯تر از همیشه



خبرنگار مهر وقتی سراغ علی اصغر دشتی یکی از داوران این جشنواره که بیانیه هیئت داوران را قرائت کرده بود، رفت تا بیانیه این جشنواره را از وی دریافت کند، دشتی اظهار داشت که این بیانیه با دستخط من نوشته شده و بد خط است و در برخی جاها هم خط خطی است و شما نمی⁯توانید این مطالب را بخوانید.



البته بیانیه⁯ای که دشتی قرائت کرده بود حاوی مطالب انتقادی و طنزآمیزی از مشکلات تئاتر استان قم به خصوص مشکل کمبود فضا بوده است و حتی در بخشی از این بیانیه، قم پایتخت دوم تئاتر کشور مطرح شده بود ولی از نظر امکانات و سالن نمایش به محروم⁯ترین استان⁯های کشور تشبیه شده بود.



بر اساس این گزارش، هرچند که شروع این مراسم با تاخیر همراه بود اما حضورهنرمندان استان قم درسالن کوچک غدیر جلوه⁯ گری می⁯کرد و به ندرت در بین جمعیت صندلی خالی دیده می⁯شد.