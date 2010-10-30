ساخت اولین قایق جنگی که سوخت خود را از جلبک تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این قایق که "قایق یگان رودخانه ای" (RCB-X) نام دارد در آبهای ایستگاه نیروی دریایی نورفولک در ویرجینیا با موفقیت آزمایش شد.

موتورهای این قایق 50 درصد از انرژی خود را از سوخت زیستی مشتق از جلبکهای دریایی و 50 درصد بقیه را از "ناتو اف- 76"، نوعی گازوئیل که از نفت به دست می آید تامین می کنند.

این سوخت زیستی که HR-D نام دارد در تفاوت با سایر سوختهای زیستی محتوی آب نیست همچنین این سوخت نسبت به سایر انرژیهای تجدیدپذیر با منشای بیولوژیکی عمر طولانی تری دارند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، محققان در راستای برنامه "سوختهای پیشرفته یگان سیستمهای نیروی دریایی" RCB-X را آزمایش کردند.

این قایق با هدف استفاده از سوختهای جایگزین نفت و مشتقات آنها در نیروی دریایی توسعه یافت. "فیلیپ کالوم"، مدیر بخش آمادگی محیطی و عملیات انرژی نیروی دریایی در این خصوص اظهار داشت: "سازگار شدن با سوختهای دوستدار محیط زیست مورد توجه نیروی دریایی قرار دارد چراکه این سوختها برای حفظ توانایی حرکت و نبرد بسیار مفید هستند استفاده از منابع انرژی جایگزین قابل اعتماد به ما اجازه می دهد که تنها وابسته به یک منبع سوخت نباشیم."

سال گذشته نیروی دریایی آمریکا 20 هزار و 55 گالون سوخت زیستی مشتق از جلبک را به قیمت 424 دلار برای هر گالون خریداری کرد.

این درحالی است که در این کشور بنزین و گازوئیل با قیمت بسیار پایین بین دو تا سه دلار برای هر گالون به فروش می رسند.

همچنین در سال گذشته نیروی دریایی آمریکا یک کشتی دوگانه سوز به نام "ماکین آیلند" را در آبهای میان می سی سی پی و ساندیگو به خدمت گرفت و به این ترتیب موفق شد 4/3 میلیون لیتر سوخت صرفه جویی کند.