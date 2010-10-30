"درباره نوشتن" رو به اتمام است

گیتا گرکانی درباره کتابی که در زمینه آموزش نویسندگی در دست نگارش دارد به خبرنگار مهر گفت: "درباره نوشتن" اثری درباره تکنیکهای نوشتن است که نگارش آن رو به اتمام است و پیشبینی میکنم تا 3 ماه دیگر اثر نهایی شده و برای چاپ آن با ناشری صحبت خواهم کرد.
وی ادامه داد: دستنوشتههایم برای این کتاب بیش از 200 صفحه شده است ولی فکر میکنم در ویرایش نهایی بخشی از مطالب را حذف کنم و در نهایت کتابی باشد که در حجم کم مطالب آموزشی مفیدی را درباره چگونگی نوشتن به مخاطب منتقل کند.
نویسنده رمان "فصل آخر" با تاکید بر اینکه مطالب این کتاب به زبانی ساده نوشته میشود درباره مباحثی که بدان پرداخته است توضیح داد: چگونگی شکل گیری طرح اولیه داستان، شخصیت پردازی، ویرایش کردن نوشته خود، برنامه ریزی برای پیشبرد نوشته از آغاز تا پایان و ... ازجمله مباحثی است که در این کتاب به بحث گذاشته می شود.
گرکانی در پایان عنوان کرد: این کتاب سرفصلهایی چون شیوههای نوشتن داستان کوتاه، رمان، آثار غیرداستانی، نوشتن برای روزنامه ها و تکنیکهای نوشتن برای کودکان را پوشش میدهد.
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