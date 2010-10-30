صنایع ‌‌دستی ابزار تأثیرگذاری برای کاهش بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپر صبح شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صنایع دستی در استان با توجه به تأثیری که در رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی، هنری و فرهنگی جامعه دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این هنر صنعت اصیل بدون نیاز به سرمایهگذاری و تکنولوژی پیچیده است.
این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، تصریح کرد: با توجه به میزان کارایی و بهرهوری بالای نیروی انسانی شاغل در این بخش صنایعدستی همواره به عنوان ابزار تأثیرگذاری برای ایجاد شغل و کاهش بیکاری و همچنین کند کردن حرکت مهاجرت از روستا به شهر مورد توجه است.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی شرکت های تعاونی صنایع دستی و نقش انها در ایجاد اشتغال گفت: به عنوان مثال تعاونی صنایعدستی هرسین گلیم ناصری فعالیت خود را در زمینه گلیمبافی با توجه به قانون حفظ و احیا و تحول در سبک بافت و ترکیب رنگها با پایبندی به شیوه بافت سنتی گلیم شهرستان هرسین دو چندان کرده است.
وی خاطر نشان کرد: این تعاونی فعال با شرکت در نمایشگاه باعث ترغیب بیش از پیش تعاونی و بافندگان فعال آن شده و با مشورت از مشاوران حوزه معاونت صنایعدستی استان و کسب رهنمود از این حوزه تحولات خوبی ایجاد کرده به طوری که تولید از 340 متر مربع قید شده در پروانه تولید کارگاهی فراتر رفته و تولیدات تعاونی علاوه بر توزیع در داخل استان به تهران و سایر شهرستانها نیز صادر میشود.
نظر شما