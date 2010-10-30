کردها خواهان ضمانت اجرایی هستند/ لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، برهم صالح با مجله "تایم" آمریکا گفتگویی انجام داده که بخشی از آن به شرح زیر است:

تایم: به نظر شما دولت جدید عراق چه‌ زمانی تشکیل خواهد شد؟

برهم صالح: نمی دانم، اما امیدوارم بیشتر از این به طول نینجامد چون مسئله تشکیل دولت زیاد طول کشیده است در حالی که کشور در مشکل نبود امنیت، ثبات و خدمات ابتدایی دست و پا می زند. این به طول انجامیدن نیز مایه شرمساری است.



- در طی سفری که به بغداد داشتید با نوری مالکی نخست وزیر عراق ملاقاتی داشتید، آیا هیچ درخواست معیّنی را به عنوان نخست وزیر اقلیم کردستان در قبال حمایت از وی بیان کردید؟



* نوری مالکی را ملاقات کردم، گفتگوهایمان رسمی نبود اما چارچوب گفتگوها در مورد تشکیل دولت بود. تاکید بر این شد که بایستی به درخواستهای ائتلاف کردستان رسیدگی و توجه شود. همینطور لازم است دولت جدید عراق دولتی فراگیر باشد و مشارکت نیروها در آن به چشم آید. ما از دولت آینده‌ عراق برای اجرای مفاد قانون اساسی و آن دسته ‌از قوانینی که ‌به ‌کردها مربوط می شود ضمانت اجرایی می خواهیم. کردها باید در تصمیم گیریهای کلان مشارکت داشته‌ باشند.



- آیا در حال حاظر هیچ احتمالی برای کناره گیری اهل تسنن و تشکیل حکومتی شیعه- کرد وجود دارد؟



* ثبات عراق به تشکیل حکومتی متشکل از همه اقشار و ساختارهای اساسی در عراق منوط است چرا که با مشارکت نکردن اهل تسنن در حکومت، پیامدهای بسیار خطرناکی در امنیت و آرامش عراق بوجود می آید و بار دیگر کشور با اختلافات طائفه ای مواجه خواهد شد.



- آیا حکومت اقلیم کردستان در نظر دارد در مورد مناطق مورد اختلاف و کرکوک مملو از نفت، با جناحهای سیاسی عراق سازش و مذاکره کند؟



* ما بر اجرای مفاد قانون اساسی پایبند هستیم و تبعیض ها و نشانه‌های ستم دوران صدام زدوده ‌شود. شاید شما اسم این را سازش بگذارید اما من اسم دیگری بر آن می گذارم و از آن تحت عنوان اجرای مفاد قانون و از بین بردن ظلم هایی که در حق مردم آن مناطق شده است یاد می کنم.



- نفت یکی از اختلافات اساسی بین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی است، آیا هیچ گفتگویی درباره قانون نفت و گاز یا درباره قاچاق نفت داشته اید؟



* عراق به دلیل داشتن سیاستی شکست خورده در زمینه نفت خسارات زیادی را متحمل شده است. حکومت آینده باید به تصویب قوانین نفتی و گازی پایبند بوده ‌و توزیع عادلانه ‌درآمدهای نفتی به‌ منظور ثبات و نظم بخشی به‌ این صنعت را سرلوحه‌ کار خود قرار دهد. ما اقداماتی جدی در زمینه جلوگیری از قاچاق نفت را در پیش گرفته ایم.