صحت عملکرد 133 نازل سوخت در پمپ بنزینهای استان تهران رد شد

مدیرکل استاندارد استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق با اشاره به اهمیت کنترل پمپهای توزیع سوخت اظهار داشت: این آمار در مدت مشابه نسبت به سال گذشته شامل 286 مورد نقص نازلهای بنزین بوده است.

وی در ادامه افزود: موارد نقص فنی نازلهای بنزین پس از آزمون اول توسط کارشناسان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی رفع نقص شده و مجددا مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.

این مسئول گفت: در طی این مدت هفت هزار و 729 آزمون دوره ای نازل های بنزین توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است که این رقم در مدت مشابه در سال گذشته شامل چهار هزار و 119 مورد بوده است.

30 هزار آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش انجام شد

وی خاطرنشان کرد: آزمون دوره ای وسائل توزین و سنجش نیز در شش ماهه سال جاری شامل 29 هزار و 761مورد و در مدت مشابه سال گذشته شامل 35 هزار و 422 مورد بوده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به صحت عملکرد باسکولهای ثابت افزود: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه نیز تعداد 410 آزمون باسکول ثابت همکف انجام شده است که از این تعداد 326 مورد تایید و تعداد 84 آزمون مردود اعلام شده است.

بیات یادآور شد: این آمار در سال گذشته شامل 287 آزمون بوده که 219 آزمون باسکول ثابت همکف موردتایید و 69 مورد مردود بوده است.