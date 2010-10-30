یک سوم تماسهای مردمی با 110 منجر به حضور پلیس در صحنه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار بهرام نوروزی صبح شنبه در مراسم اختتامیه استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان پلیس در گلستان از افزایش هفت درصدی تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: شرط موفقیت در حوزه پیشگیری مستلزم همکاری و تعامل مردم با پلیس است.

وی هدف اصلی از برگزاری این دوره را نهادینه کردن الگوهای رفتاری مطلوب برای کارکنان ناجا و رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.

سردار نوروزی با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر (ع) امر به معروف و نهی از منکر را واجب الهی بزرگ عنوان کرد و گفت: به واسطه امر به معروف و نهی از منکر همه کارها سامان می یابد، راه ها امن می شود و زمین ها آباد خواهد شد.

وی امنیت را زیربنای توسعه و پیشرفت در جامعه دانست و افزود: در سایه وجود امنیت پیشرفت در تمامی زمینه ها حاصل خواهد شد.

سردار نوروزی شرط موفقیت در حوزه پیشگیری را همکاری و همراهی مردم با پلیس برشمرد و افزود: رسانه های گروهی نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم خواهند داشت.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مردم با پلیس بیان کرد: امنیت مطلوب حاکم برکشور مدیون همکاری خوب مردم با پلیس است.