افزایش قیمتها منوط به مجوز کارگروه کنترل بازار شد

محمد حسن نکویی مهر در گفتگو با مهر از آماده شدن بسته بازرسی و نظارت از بازار در زمان هدفمندی یارانه ها خبر داد و تاکید کرد: براساس تدابیر اتخاذ شده توسط دولت، هیچ گونه نگرانی از کمبود کالا در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور وجود ندارد.

نکویی مهر از ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه کارگروه کنترل بازار به صورت مستمر بازار را زیر نظر دارد، افزود: هرگونه افزایشی در قیمت کالاها باید با مجوز و دستور این کارگروه انجام شود.

معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: کارگروه کنترل بازار تاکنون مصوبه‌ای برای افزایش قیمت کالاها نداشته است.

وی اعلام کرد: واحدهای تولیدی می توانند افزایش طبیعی قیمت کالاها که ناشی از تغییر قیمت سوخت یا قیمت مواد اولیه و یا برخی عوامل تاثیرگذار دیگر باشد، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند تا با بررسی این درخواست، کارگروه کنترل بازار آن را در دستور کار قرار دهد.

خبرنگار مهر پرسید برخورد قانونی با متخلفان در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چگونه خواهد بود که معاون وزیر بازرگانی پاسخ داد: مقرر شده است تعزیرات حکومتی پرونده گرانفرشان را در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی کند.

نکویی مهر، افزایش قیمت روغن در بازار داخلی را متاثر از افزایش قیمتهای جهانی عنوان کرد و اظهارداشت: بیش از 90 درصد نیاز بازار روغن کشور از محل واردات تامین می‌شود.