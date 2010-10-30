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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

عدالت از دیدگاه لایب نیتس بررسی می‌شود

دانشگاه آکسفورد روز شنبه 13 آذرماه به مناسبت سیصدمین سالگرد چاپ کتاب "عدالت خداوندی" اثر لایب نیتس به بررسی این اثر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "اعتقاد به عدالت خداوند" تنها اثر و رساله بلند لایب نیتس است که در دوران حیات وی منتشر شده است.

این اثر سیصد سال پیش منتشر شده و این همایش به مناسبت سیصدمین سالگرد انتشار این اثر برگزار می‌شود.

دان گابر از دانشگاه پرینستون در این همایش به بررسی موضوعات متافیزیک و الهیات از دیدگاه لایب نیتس می‌پردازد. "دنیای خوب" موضوعی است که توسط کاترین ویلسون از دانشگاه آبردین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گوتفرید ویلهلم فون لایب‌نیتس (1646 - 1716) فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی بود که نقش بسزایی در سیاست اروپایی زمان خویش و مقام بالایی نیز در تاریخ فلسفه و تاریخ ریاضی دارد.
کد مطلب 1181031

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