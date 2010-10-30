به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "اعتقاد به عدالت خداوند" تنها اثر و رساله بلند لایب نیتس است که در دوران حیات وی منتشر شده است.

این اثر سیصد سال پیش منتشر شده و این همایش به مناسبت سیصدمین سالگرد انتشار این اثر برگزار می‌شود.

دان گابر از دانشگاه پرینستون در این همایش به بررسی موضوعات متافیزیک و الهیات از دیدگاه لایب نیتس می‌پردازد. "دنیای خوب" موضوعی است که توسط کاترین ویلسون از دانشگاه آبردین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گوتفرید ویلهلم فون لایب‌نیتس (1646 - 1716) فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی بود که نقش بسزایی در سیاست اروپایی زمان خویش و مقام بالایی نیز در تاریخ فلسفه و تاریخ ریاضی دارد.