امسال 3700 مورد بازرسی از کارگاه های کارگری خراسان شمالی انجام شد

قهرمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: به منظور اجرای صحیح قانون کار آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه به حفاظت فنی بویژه مصوبات شورایعالی حفاظت فنی این تعداد بازرسی توسط بازرسان کار این اداره کل صورت گرفته است.

وی افزود: این تعداد بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد رشد داشته است و در این زمینه تعداد هزار و 995 ابلاغیه رفع نقص صادر شد.



وی بیان کرد: بازرسان کار موظف هستند در جهت نظارت برحسن اجرای مقررات قانون کار و آیین نامه مربوطه بویژه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، مقررات حمایتی مربوط به مدت کار مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان، کارگران نوجوان واتباع خارجی، مرخصی، نوبت کاری، کار شبانه اضافه کاری، کمک هزینه مسکن وخواروبار وایاب وذهاب کارگران مراتب را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به مدارکی که مربوط به امور کار و کارگری کارگاه است مراجعه و در صورت نیاز از تمام و یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک مذکور رونوشت تحصیل کنند.



طاهری ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انسانی بزرگترین دارایی وسرمایه اصلی یک جامعه به حساب می آید و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بیش از هر عامل اساسی دیگر مورد توجه بوده، لذا حفاظت و صیانت از آن باید دغدغه اصلی صاحبان صنایع باشد.



وی همچنین در زمینه فرهنگ ایمنی بیان کرد: نگرشها نسبت به ایمنی باید تغییر یابد.



وی اضافه کرد: ایمنی پیش از آنکه صرفا جنبه عینی و اجرایی داشته باشد، پدیده ای ذهنی است که ضرورت دارد در زندگی فردی و گروهی افراد جای گیرد و در یک شرکت اولویتهای شرکت باید تشخیص داده شود و ایمنی در راس همه اولویتها قرار گیرد.