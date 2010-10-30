همایش "اسلام و هویت" در تونس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موانع موجود برای گسترش همکاریهای اروپا و کشورهای اسلامی از دیگر مباحثی بود که در این همایش طرح و مورد بررسی قرار گرفت .

اسلام و اروپا؛ آینده روابط چگونه خواهد بود" نیز عنوان مقاله ای است که در این همایش طرح و پیرامون آن بحثهایی مطرح شد .

اشتراکات فرهنگی میان تمدن عربی ـ اسلامی و مسیحی ـ یهودی، روابط مسالمت‌آمیز و موانع پیش‌روی شهروندان مسلمان و غیرمسلمان، ابعاد سیاسی، فرهنگی و دینی در تاریخ برخورد تمدن‌ اسلام و غرب نیز در این همایش طرح و بررسی شدند .

نقش اسلام در ساخت هویت اروپا و تضادها میان شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در اروپا نیز دیگر موضوعات این همایش بودند.



