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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

تماسهای گلستانی ها با مرکز 110 افزایش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی گلستان از افزایش تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در سال جاری خبر داد و گفت: افزایش تماسهای مردمی با این مرکز نشان از اعتماد مردم به پلیس است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ غلامحسین دارابی صبح شنبه در بازدید از وضعیت انتظامی کلاله افزود: افزایش سطح آگاهی های انتظامی و اجتماعی شهروندان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

وی اظهار داشت: پاسخگویی و تعامل ارتباطی موجب می شود پلیس با بکارگیری راهبرد آموزش همگانی در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان اقدام کنند.

وی گفت: پلیس با آگاه کردن مردم از حقوق و وظایف متقابل خود به نوعی سهم مشارکت آنان را در برقراری و حفظ امنیت یادآور می شود.

این مسئول بیان داشت: چنانچه شهروندان در حکم مخاطبان اصلی پلیس رفتار پلیس را قانع کننده تلقی کنند و به موازات افزایش درجه آگاهی سازی عمومی خود به پلیس اعتماد کنند بیشترین فضا و فرصت برای پذیرش اقتدار پلیس ایجاد می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان ضمن تقدیر از تلاش مجموعه کارکنان در راستای مأموریتهای محوله برتلاش بیشتر کارکنان تأکید کرد.

کد مطلب 1181037

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