تماسهای گلستانی ها با مرکز 110 افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ غلامحسین دارابی صبح شنبه در بازدید از وضعیت انتظامی کلاله افزود: افزایش سطح آگاهی های انتظامی و اجتماعی شهروندان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد.

وی اظهار داشت: پاسخگویی و تعامل ارتباطی موجب می شود پلیس با بکارگیری راهبرد آموزش همگانی در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان اقدام کنند.

وی گفت: پلیس با آگاه کردن مردم از حقوق و وظایف متقابل خود به نوعی سهم مشارکت آنان را در برقراری و حفظ امنیت یادآور می شود.

این مسئول بیان داشت: چنانچه شهروندان در حکم مخاطبان اصلی پلیس رفتار پلیس را قانع کننده تلقی کنند و به موازات افزایش درجه آگاهی سازی عمومی خود به پلیس اعتماد کنند بیشترین فضا و فرصت برای پذیرش اقتدار پلیس ایجاد می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان ضمن تقدیر از تلاش مجموعه کارکنان در راستای مأموریتهای محوله برتلاش بیشتر کارکنان تأکید کرد.