مانور بزرگ اطفای حریق در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مانور صبح شنبه با نظارت مستقیم مدیر حراست صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و با حضور جمعی از پرسنل و نیروهای این واحد همچنین نیروهای آتشنشانی شهرداری کرمانشاه انجام شد.

ئر مانور یاد شده، شرکت کنندگان به خوبی توانستند طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، مراحل مختلف مانور را انجام دهند و به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

مانور بزرگ اطفای حریق با استفاده چندین دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، دودستگاه خودروی عملیاتی پیشرو و با حضور جمعی از نیروهای حرفه ای آتش نشانی و تعدادی از پرسنل حراست مرکز به انجام رسید و ضمن برگزاری این مانور، انجام واکنش های سریع در هنگام بروز حریق احتمالی تمرین شد.