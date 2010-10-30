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۸ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

مانور بزرگ اطفای حریق در کرمانشاه برگزار شد

مانور بزرگ اطفای حریق در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مانور بزرگ اطفای حریق در منطقه ای به وسعت 19 هکتار در جاده کرمانشاه - روانسر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مانور صبح شنبه با نظارت مستقیم مدیر حراست صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و با حضور جمعی از پرسنل و نیروهای این واحد همچنین نیروهای آتشنشانی شهرداری کرمانشاه انجام شد.

ئر مانور یاد شده، شرکت کنندگان به خوبی توانستند طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، مراحل مختلف مانور را انجام دهند و به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

مانور بزرگ اطفای حریق با استفاده چندین دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین، دودستگاه خودروی عملیاتی پیشرو و با حضور جمعی از نیروهای حرفه ای آتش نشانی و تعدادی از پرسنل حراست مرکز به انجام رسید و ضمن برگزاری این مانور، انجام واکنش های سریع در هنگام بروز حریق احتمالی تمرین شد.

کد مطلب 1181039

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