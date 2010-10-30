حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تغییری در پرداختهای مددجویان کمیته امداد ایجاد نمی شود و پرداختهای آنها همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: این درحالیست که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 10 درصد بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه یارانه نقدی دریافت می کنند.

مددجویان نگرانی بابت قطع ماهیانه دریافتی خود نداشته باشند

این مسئول بیان کرد: براین اساس هیچ تغییری در پرداخت ماهیانه مددجویان به وجود نمی آید و مددجویان تحت پوشش هیچ نگرانی بابت قطع ماهیانه دریافتی خود از کمیته امداد نداشته باشند.

وی اضافه کرد: جلساتی در استانداری برگزار شده و دولت مصمم بوده تا مددجویان کمیته امداد نسبت به سایر اقشار جامعه از یارانه بیشتری برخوردار شوند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که شاهد روزی باشیم که دیگر هیچ فرد محرومی در کشورمان نداشته باشیم و محرومیت از بین برود.

حداقل نیازهای محرومان و نیازمندان جامعه تامین شود

عروجی، فعالیت فعالان در کمیته امداد درجهت فقرزدایی را مطلوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که حداقل نیازهای محرومان و نیازمندان جامعه تامین شود و آنها دغدغه کمتری داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: کمیته امداد همه تلاش خود را به کار گرفته تا نیازهای اساسی افراد خانواده های تحت پوشش از قبیل نیاز به مسکن را تامین کند و در این راستا همواره تلاشهای مختلفی صورت گرفته است.