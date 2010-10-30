این استقلال هنوز به زمان نیاز دارد/ نه جبهه گیری می کنیم و نه اذیت!

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار استقلال مقابل راه آهن شهرری گفت: بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم. راه آهن یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر است که متاثر از تغییراتی که در کادر فنی این تیم اعمال شده، توانسته بود طی هفته‌های گذشته نتایج خوبی کسب کند.

وی در ادامه افزود: تیم استقلال بازی‌های سختی را پشت سر گذاشته و بازیکنان تیم ما خیلی تحت فشار بودند. ما برای رسیدن به صدر جدول باید در این بازی به پیروزی می رسیدیم که از این بابت فشار و استرس بازیکنان بیشتر می شد. معتقدم نیمه اول دیدار مقابل راه آهن خوب نبودیم و نتوانستیم آنطور که باید و شاید روی دروازه حریف فشار بیاوریم. با وجود اینکه چندان خوب بازی نکردیم اما یکی، دو موقعیت خوب گلزنی را در نیمه اول از دست دادیم.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال تهران خاطر نشان کرد: با وجود بازی نه چندان خوب در نیمه اول آن چیزی که به چشم آمد تلاش، همدلی و ارتباط مناسب کادر فنی با بازیکنان بود. خوشبختانه در نیمه دوم با تغییراتی که آقای مظلومی در ترکیب تیم به وجود آورد، عملکرد بازیکنان بهتر و بهتر شد. در این نیمه یک گل زدیم و چند شانس گلزنی را از دست دادیم. به عقیده من بازی راه آهن و استقلال دو نیمه متفاوت داشت که در نهایت با تلاش و همدلی بازیکنان توانستیم آن را به سود خود تمام کنیم.

"استقلال با وجود کاستی‌ها و مشکلات فراوان برای حضور در دهمین دوره لیگ برتر تدارک دیده شد، آیا در ابتدای راه فکر می کردید تیم‌تان در هفته سیزدهم لیگ برتر صدرنشین شده و یکی از مدعیان جدی قهرمانی در نیم فصل شود؟"، پورحیدری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: همانطور که اشاره کردید، فصل را خیلی سخت شروع کردیم. امروز هم از من در مورد استقلال سئوال می کنند و مانند روزهای ابتدایی فصل تاکید دارم به این تیم باید زمان و فرصت بدهیم.

وی افزود: رسیدن به انسجام تیمی، همدلی بیشتر بازیکنان و مربیان، رسیدن بازیکنان آسیب دیده و ... باعث شده تا استقلال هفته به هفته بهتر بازی کرده و نتیجه بگیرد. اعتقاد دارم استقلال بازهم نیاز به زمان دارد. تعطیلات نیم فصل بهترین زمان برای ماست تا تمرینات با حضور تمامی بازیکنان برگزار و انسجام تیمی ما بیشتر شود. با این همدلی و تلاشی که من در بازیکنان استقلال می بینم، دستیابی به موفقیت‌های بیشتر دور از دسترس نیست.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در خصوص ممانعت از گفتگوی بازیکنان این تیم با رسانه‌ها پس از دیدارهای لیگ برتر گفت: واقعیت این است که ما نه دنبال جبهه گیری هستیم و نه می خواهیم اذیت و آزاری داشته باشیم. بازیکن در زمین مسابقه تحت فشار است و پس از مسابقه ممکن است، اظهاراتی داشته باشد که به خودش و باشگاهش ضربه بزند. متاسفانه برخی سئوالات خبرنگاران حاشیه‌ای و مشکل ساز است و برای بازیکن و باشگاه تبعات دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در ورزشگاه‌های کشور یک محل مناسب برای گفتگوی رسانه ها با بازیکنان پس از خروج از رختکن پیش بینی نشده است. مسئولان ورزشگاه‌ها باید محلی را برای این کار تدارک ببینند تا کارها بهتر پیش برود. متاسفانه شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم امکان گفتگوی بازیکنان با رسانه‌ها را فراهم کنیم.

پورحیدری در پاسخ به این پرسش که "ایده ممانعت از گفتگوی بازیکنان با رسانه‌ها توسط شما (سرپرست تیم) طراحی شده یا اینکه سرپرست باشگاه، علی فتح الله زاده، روی اجرای آن تاکید داشته است؟"، گفت: من از سرپرست باشگاه درخواست کردم چنین کاری انجام شود. با این حال اگر آقای فتح الله زاده نظری غیر از این داشته باشد در تصمیم خود تجدید نظر خواهیم کرد، چرا که ایشان مسئول باشگاه هستند و برای اجرای تصمیمات مختار!