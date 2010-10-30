17 برنامه در بزرگداشت هفته بسیج دانش آموزی برگزار می شود

سردار مهدی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، دیدار با خانواده شهدا، نخبگان، استاندار، فرمانداران ، برگزاری یادواره شهدا، رونمایی از یادمان شهدا در مدارس منتخب استان، مسابقات نقاشی، خوشنویسی، انشاء، نشست های سیاسی و فرهنگی، طرح صالحین، شرکت در مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی را از اهم این برنامه ها اعلام کرد.

وی با اشاره به وقایع 13 آبان سال 58 گفت: رسالت مقابله با جنگ نرم دشمنان و استکبار جهانی ترویج فرهنگ اهل بیت و تمسک به غنای فرهنگ دینی و اسلامی است در این راستا باید فرهنگ ایثار و شهادت در سطح مدارس تبیین شود.

سردار معینی با بیان اینکه در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 550 هزار دانش آموز در صحنه های رزم حضور داشتند اظهارداشت: از این تعداد 36 هزار نفر از دانش آموزان به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با دعوت از تمامی اقشار استان برای حضور در راهپیمایی روز 13 آبان ادامه داد: روز دانش ‌آموز یادآور برگ زرینی از تاریخ انقلاب اسلامی است که دو قشر فرهنگیان و دانش‌آموزان در آن ایفای نقش کردند.

سردار معینی خاطر نشان کرد: هفته دانش ‌آموز فرصت بسیار مناسبی برای تبیین اهداف و آرمان‌های شهدا است که باید از این فرصت برای آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بهره برد.

انفجار مهاباد تاثیری در روند اجرای طرح راهیان نور ندارد

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه انفجار بمب در مهاباد طی ماههای اخیر در ادامه اجرای طرح راهیان نور شمالغرب کشور ندارد اظهارداشت: طرح راهیان نور مناطق عملیاتی شمالغرب کشور از خرداد ماه سال 90 در آذربایجان غربی اجرا می شود.

وی با اشاره به استقبال عمومی مطلوب از اجرای این طرح، بیان داشت: حضور کاروانهای راهیان نور در مناطق عملیاتی شمالغرب کشور باعث شناساندن و معرفی رشادتهای دلامردان هشت سال دفاع مقدس در این مناطق به نسل چهارم انقلاب می شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی مناطق عملیاتی شمالغرب را از جمله مناطق حساس و استراتژیک در طول هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: درگیری با ضد انقلاب و منافقان داخلی از دیگر جلوه های بارز دفاع رزمندگان مجاهد از کشور در استان بود.

سردار معینی با اشاره به شهادت سردارانی محمد بروجردی، مهدی زین ‌الدین، ناصر کاظمی، علی قمی، حسن آبشناسان، احمد کاظمی، سعید قهاری، مهدی امینی، شهید طیاره، مهدی باکری، نورعلی شوشتری و شهید نسرین پور در آذربایجان غربی بیان داشت: باید رشادت ها این دلارمردان در جهت دفاع از کیان و آرمانهای انقلاب اسلامی به جوانان معرفی شود.

هفت تا 13 آبان ماه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره دانش آموز بسیجی، شهید حسین فهمیده هفته بسیج دانش آموزی نام گذاری شده است.