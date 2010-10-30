هدایت ارکستر "سیمرغ" در ضبط اثر را به عهده می گیرم

حمید متبسم ضمن بیان این مطلب درخصوص چرایی کناره گیری محمدرضا درویشی از رهبری قطعه سیمرغ درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : محمدرضا درویشی آهنگسازی برجسته و یک پژوهشگر ارزشمند است و من همواره آثار او را ستایش کرده ام اما به دلیل اشراف بیشتری که بر قطعه داشتم از ایشان خواهش کردم هدایت ارکستر در ضبط اثر را به عهده من بگذارند .

وی در ادامه افزود :در انجام هر کار گروهی مسائلی وجود دارد که لزومی به طرح این مسائل در سطح عمومی نیست ، چراکه تغییر و تحولات در تمام اجتماعات فرهنگی و غیر فرهنگی هر لحظه رخ می دهد که این تغییرات مسائلی درون گروهی است و نیازی به رسانه ای شدن ندارد.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود به ضبط قطعه موسیقی "سیمرغ" در سالن رودکی اشاره کرد و گفت : ضبط قطعه"سیمرغ" از امروز آغاز می شود و قرار است ضمن مرور این قطعه ضبط زنده داشته باشم .

متبسم در پایان به برگزاری کنسرت "سیمرغ" در تهران اشاره کرد و گفت : طبق صحبت هایی که انجام شده قرار بود کنسرت مجدد "سیمرغ" درفصل پاییز برگزار شود اما ترجیح دادیم که ضبط قطعه را به پایان برسانیم و اگر فرصت مناسبی دست داد تابستان سال آینده این کنسرت را برگزار کنیم؛ همچنین قرار است در کنار ضبط صوتی کار ضبط تصویری قطعه را به صورت یک فیلم مستند داشته باشیم از همین رو سعید قاضی کارگردان این پروژه از روز اول فعالیت ارکستر سیمرغ با گروه همراه بوده است و قرار است همزمان با انتشار آلبوم صوتی ، دی وی دی تصویری از مراحل مختلف پروژه سیمرغ نیز تهیه شود.